[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북 칠곡군은 대구와 구미를 잇는 대경선(대구~경북 광역철도) 연계 교통 접근성 개선이라는 기회를 활용해 개별관광객 유치와 지역 관광 활성화를 꾀하기 위해 2025년 ‘럭키칠곡 SNS 관광 사진 공모전’을 개최한다고 18일 밝혔다.

이번 공모전은 대경선 타고 칠곡 여행, 럭키(Lucky) 칠곡, 에코(Eco) 칠곡 등을 주제로 오는 10월까지 한 달간 참가접수를 받는다. 칠곡을 방문한 여행객 누구나 참여할 수 있다.

SNS 사진 공모전은 지난 1일 이후 촬영한 사진으로 개인 SNS에 업로드하고 QR코드를 스캔해 개인 SNS 계정에 업로드한 링크와 함께 온라인 폼을 작성해 접수하면 된다. 1인당 최대 3점까지 접수 가능하다.

수상 작품은 대상(1명, 70만원) 등 총 42점을 선정하며 특별상은 칠곡군 소재 숙박권과 체험권 약 20만원의 여행패키지가 시상금으로 지급된다.

선정된 사진을 활용해 웹 사진갤러리를 운영하고 관광 사진엽서를 제작해 관광박람회 등에서 홍보 배포할 예정이다. 그리고 한국철도공사와 협력해 역사 내에서 사진 전시회도 함께 진행할 예정이다.

공모전에 대한 자세한 내용은 ‘매일매일 칠곡소풍’ 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

김재욱 칠곡군수는 “SNS 관광 사진 공모전은 단순히 사진을 뽑는 행사가 아니라 대경선 개통이라는 새로운 전환점에 맞춰 칠곡을 친근한 여행지이자 매력적인 관광지로 자리매김하게 하는 디딤돌이 되기를 바란다”고 말했다.