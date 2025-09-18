자유대학 2주간 추모공간 마련하려 했지만 무산 중구청 관계자 “천막 집회신고 물품 아니야”

[헤럴드경제=김도윤 기자] 서울 중구 숭례문광장에 마련됐던 미국 청년 보수 활동가 찰리 커크(31)의 추모공간이 하루 만에 자취를 감췄다.

18일 헤럴드경제 취재를 종합하면 청년 보수단체 자유대학은 커크의 추모공간을 지난 15일 밤 자진 철거했다. 이들은 숭례문광장에 커크의 사진, 성조기, 태극기, 추모 문구를 내걸고 조문객을 받았다. 당초 자유대학 측은 경찰에 2주간 집회를 열겠다고 신고했다. 하지만 중구청에서 통행로에 천막을 설치할 수 없다고 통보하자 추모공간의 관리 어려움을 고려해 자진 철거했다고 자유대학 관계자는 밝혔다.

커크는 미국에서 우익 청년 활동가로 활동했던 인물로 도널드 트럼프 대통령과도 가까운 것으로 알려졌다. 그는 지난 10일 강연 도중 암살당했다. 커크의 생각에 동조하던 이들은 15일 오전 숭레문광장을 찾아 조문하기도 했다. ‘찰리 커크를 위해 기도합니다. 잊지 않겠습니다’, ‘그의 희생이 전 세계 자유의 불꽃을 일으키길’ 등의 문구를 적은 포스트잇도 빼곡히 붙었다.

조문객 김모(27) 씨는 “개인적으로 그는 롤모델이었는데 너무 안타깝다”며 “그의 신념과 주장에 큰 영향을 받았다”고 말했다.

찰리 커크의 암살은 미국을 넘어 각국에서 추모 분위기를 형성했다. 유럽 각국에서도 보수 단체들이 주도한 추모 집회가 열렸고 여기서 정치적 메시지가 나오면서 ‘이념 갈등’을 부추긴다는 비판을 받고 있다. 국내에선 대규모 행사로 발전하진 않았지만 서울 한복판에 추모공간이 마련되자 갑론을박이 이어지고 있다.

구정우 성균관대 사회학과 교수는 “(커크는) 선명한 보수 색채를 가진 젊은 청년 지도자였고 그의 죽음이 미국의 정치 상황을 넘어 한국에도 영향을 크게 준 것이 사실”이라며 “특히 한국의 보수층 청년들의 결집에 영향을 줬다”고 풀이했다.

자유대학은 이들이 본래 12일 광화문 미국 대사관 인근에서 추모집회를 열려고 계획했으나 경찰로부터 대사관 경계 100m 안에서는 어렵단 대답을 들었다. 그 때문에 남대문시장에서 가까운 숭례문광장에서 오는 30일까지 옥외 추모집회를 여는 것으로 계획을 변경했다.

하지만 이들은 집시법상 야간에는 집회가 불가한 점, 텐트 없이는 추모공간 유지관리가 어려운 점 등을 고려해 지난 15일 오후 10시께 철거했다. 자유대학 관계자는 “시민들이 원하는 시간에 찾아 자유롭게 추모할 수 있도록 하는 것이었는데 천막이 없으면 유지 관리에 어려움이 있고 비가 내린다는 예보도 고려해 철거를 결정했다”고 설명했다.

찰리 커크가 18세 때 세운 ‘터닝포인트 USA’는 미국의 최대 청년 보수단체로 성장했다. 그는 이달 초 한국을 찾아 보수 청년단체 행사에서 강연하기도 했다. 그의 죽음을 추모하는 공간은 인천광역시 중구 자유공원 맥아더 장군 동상 앞에도 마련된 상태다.