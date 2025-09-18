[헤럴드경제=홍승희 기자] 정부가 전국 민자고속도로의 운영실적을 평가한 결과 광주-원조(제이영동고속도로㈜)가 ‘최우수’ 평가를 받았다.

국토교통부는 18일 이같은 내용이 포함된 전국 21개 민자고속도로의 ‘2024년 운영실적에 대한 평가 결과’를 발표했다.

국토부는 도로 이용자의 편의 및 안전성 향상, 관리 효율 증진을 목적으로, 개통 후 1년 이상 경과한 민자고속도로의 운영실적을 매년 ‘유료도로법’에 근거해 평가･발표하고 있다.

평가 결과 광주-원주 고속도로가 ‘최우수’로 평가됐고, 용인-서울(경수고속도로㈜), 인천대교(인천대교㈜), 수도권제1순환(서울고속도로㈜), 인천공항(신공항하이웨이㈜), 부산-울산(부산울산고속도로㈜) 등 5개 고속도로가 ‘우수’ 평가를 받았다.

그 외 민자고속도로에서도 신기술 운영기법 도입, 교통정보 체계 강화 등 민자고속도로의 안전 및 관리 개선 노력을 기울이고 있고, 그 결과 민자고속도로의 교통사고 사망자수가 감소하고(2.4명→1.2명), 교통사고 발생시 민자도로사업자의 출동시간이 단축(8분29초→7분54초)되는 등의 성과가 나타나고 있는 것으로 분석됐다.

평가에는 도로, 교통, 안전, 회계 등 분야별 전문가와 함께 민자고속도로 이용자가 전 노선 현장심사를 통해 불편사항, 개선필요사항 등 현장의 의견을 반영했다.

국토부는 이번 평가를 통해 확인된 미흡사항은 조속히 개선하는 등 사후관리를 강화하는 한편, 우수 운영사례를 공유하고 해당 민자도로사업자에게 장관표창(사업자1, 직원1) 및 포상금(최우수 1000만원, 우수 각 200만원)을 지급할 예정이다.

이우제 국토부 도로국장은 “민자고속도로의 안전･서비스에 대한 국민의 요구에 부응하고 기후변화로 인한 자연재해에 적절히 대응할 수 있도록 민자고속도로 운영평가를 더욱 내실있게 강화해 나가겠다”고 밝혔다.