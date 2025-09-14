[헤럴드경제=최은지 기자] “음식물처리기 회사가 낸 책은 무슨 책일까?”

지난 10일 저녁 서울 성수동 홈 라이프스타일 솔루션 기업 ‘앳홈’ 사옥에서는 이색적인 이벤트가 열렸다. 음식물 처리기 ‘더 플렌더’ 등으로 유명한 앳홈의 가전 브랜드 미닉스가 최근 출간한 책 ‘음쓰, 웁쓰-비움을 시작합니다’를 기념해 북토그가 열린 것이다.

책 제목에 담긴 ‘음쓰’는 음식물쓰레기를 뜻하는 것으로, 만화가, 작가, 사진가, 마케터, 에디터 등 5명의 저자가 음식물 쓰레기를 주제로 음식과 삶, 비움의 감각을 자전적인 내용을 통해 담아냈다.

손현 작가는 “음식물 쓰레기는 화장실을 가거나 잠을 자거나 하는 하품을 하는 것처럼 일상의 일부인데, 평소 깊이 생각하지 않았던 주제를 글로 풀어내는 과정이 즐거웠다”며 “음식물 쓰레기를 처리하는 방식이 달라지면 소모적인 싸움은 줄고, 관계의 본질에 더 집중할 수 있다는 점을 느꼈다”고 말했다.

임수민 작가는 “비움은 단순한 버림이 아니라 ‘온전해지고 싶어서 택하는 선택’이라는 고백이기도 하다”며 “다섯 명의 작가가 어떻게 해야 깔끔하고 편안한 삶을 살 수 있을까라는 공통의 질문을 서로 다른 방식으로 풀어냈다는 점에서 흥미로운 책”이라고 했다.

대화 주제로 쉽게 다루지 않는 음식물 쓰레기를 주제로 한 책을 출간하고, 이와 관련해 대중들과 대화를 나누는 것 또한 색다른 시도다. 5명의 작가들은 음식을 만들고, 나누고, 버리기까지의 과정을 따라가며 우리 일상에 늘 존재하는 음식물 쓰레기와 관련된 감정을 섬세하게 포착했다.

미닉스 관계자는 “이번 책 출간은 단순한 도서 기획을 넘어, ‘음식물 쓰레기’를 둘러싼 ‘남김’과 ‘비움’이라는 일상 속 감정과 태도에 진심으로 다가서는 브랜드임을 보여주고자 기획됐다”고 말했다.

옴니보어 소비 트렌드…기능보다 ‘경험’ 중시

미닉스의 사례처럼 최근 가전 업계는 단순히 제품의 기능과 성능을 강조하는 홍보에서 벗어나 브랜드 스토리와 경험을 전면에 내세운 이색 마케팅 전략으로 진정성 있는 소통을 시도하고 있다. 이는 자신의 기준과 경험을 중시하는 ‘옴니보어(omnivore)’ 소비 트렌드가 확산하고 있는 추세와 궤를 같이 한다.

출판이나 이벤트 등 다양한 형식을 통해 브랜드 철학과 문화적 경험을 결합하며, 차별화된 가치를 전달하려는 것이 목적이다. 특히 ‘생활 속 문제 해결’, ‘사랑과 관계의 가치’, ‘라이프스타일의 균형’과 같은 생활 밀착형 주제를 내세워 소비자와의 접점을 넓히고 있다.

LG전자는 지난 6월 미국 뉴욕 하이라인 파크에서 ‘러브 투 런더리(Love to Laundry)’ 이벤트를 열었다.

사전 사연 공모로 선정된 10쌍의 연인이 LG 워시타워와 워시콤보가 설치된 공간에서 결혼을 맹세했다. LG전자는 이들에게 워시타워 1대를 증정하며 축하를 더했다.

스테인드글라스로 장식된 워시타워 공간에서 열린 이번 행사는, 세탁 가전이 가사노동에 쓰이는 시간을 줄여줘 사랑하는 사람과 더 많은 시간을 함께할 수 있게 해주는 매개체임을 강조했다.

LG전자는 이후 미국 전역으로 캠페인을 확대해 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 영상을 상영하고, 유명 인플루언서와 협업 콘텐츠를 공개하는 등 다각적인 활동을 이어갔다.

세탁기 결혼 서약식·테크와 패션의 만남…이색 마케팅 눈길

삼성전자는 지난 7월 갤럭시 Z 폴드7과 Z 플립7 출시를 기념해 패션 플랫폼 W컨셉, 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스와 함께 ‘워크 플로우, 라이프 글로우(Work Flow, Life Glow)’ 협업 화보를 공개했다.

이번 화보에서 삼성전자는 자신만의 기준으로 일과 삶의 균형 잡힌 라이프스타일을 추구하는 여성의 주체적인 모습을 감각적인 시선으로 풀어냈다.

주목할 점은 화보 공개에 그치지 않고, AI 기능(Google Gemini)을 활용해 오늘의 추천 코디와 브랜드를 제안하는 패션 콘텐츠를 제공한 것도 눈길을 끈다. 스마트폰·패션·스포츠를 아우르는 라이프스타일 제안으로 소비자들에게 새로운 경험을 선사했다는 평가다.

이처럼 가전업계는 이색 마케팅을 통해 브랜드 정체성을 강화하고 생활 밀착형 메시지를 통해 소비자와 정서적으로 소통하고 있다.

업계 관계자는 “소비자가 제품을 사용하는 순간뿐만 아니라, 그들의 삶 전반에 의미 있는 가치를 더할 때 브랜드에 대한 신뢰와 선호가 높아진다”며 “앞으로 생활가전 브랜드의 마케팅은 점차 ‘기능’에서 ‘경험’으로 확장될 것”이라고 전망했다.