국토 좁고 영세 농가 많아 가격 변동성↑ 도매·중도매인 거치며 유통마진 과다 전문가 “R&D 확대·유통구조 혁신 시급”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 우리나라의 애그플레이션(agflation·농산물 가격 급등에 따른 물가 상승) 현상이 갈수록 심화하고 있다.

농산물 생산성이 낮고 유통비용이 과도한 구조에 더해 기후변화가 겹치면서 생산자와 소비자 모두가 피해를 보는 악순환이 반복되고 있다는 지적이다.

14일 통계청에 따르면 지난 8월 농축수산물 소비자물가는 전년 동월 대비 4.8% 뛰어 전체 소비자물가를 0.37%포인트 끌어올렸다. 13개월 만에 가장 큰 폭의 상승이다.

이재명 대통령은 지난 9일 국무회의에서 “우리나라 식료품 물가가 OECD 평균보다 50% 높다”며 장바구니 물가 안정 대책 마련을 주문했다. 한국은행 보고서에서도 2023년 기준 국내 식료품 가격은 OECD 평균의 1.5배를 넘어선 것으로 나타났다.

문제의 근본 원인은 낮은 농업 생산성과 높은 유통비용이다. 국내 농가의 74%는 경지 규모 1헥타르 미만의 영세농이다. 사과·복숭아 생산성은 해외 주요국 대비 절반 수준에 불과하다.

여기에 도매법인이 운영하는 경매제 중심의 유통 구조가 겹치면서 소비자 가격의 절반 가까이가 유통비용으로 소진된다. 배추·무 등은 유통비용이 60~70%에 달한다.

전문가들은 이런 구조를 ‘유통 카르텔’이라고 지적한다.

정은미 한국농촌경제연구원 유통혁신연구실장은 “도매법인이 중개 수수료를 챙기고, 중도매인이 다시 이윤을 붙이는 이원적 구조가 생산자와 소비자 모두의 부담을 키운다”며 “정가·수의 매매 확대 등 구조 혁신이 필요하다”고 강조했다.

기후변화도 애그플레이션을 가속하고 있다.

지난여름 폭염과 폭우로 시금치 가격은 172%, 배추는 52% 폭등했다. 사과·배는 서리 피해로 생산량이 30% 줄면서 가격이 두 배로 뛰었다. 어업 분야에서도 수온 상승과 남획으로 명태와 오징어 어획량이 급감했다.

전문가들은 농업 연구개발(R&D)과 기계화 투자 확대, 유통 투명화, 외국인 노동 규제 완화, 할당관세 확대 등 종합 대책이 필요하다고 입을 모은다. 이정희 중앙대 교수는 “영세 농가 중심 구조에서는 생산성이 낮을 수밖에 없다”며 “농업의 대형화·기계화와 더불어 유통 구조 혁신이 시급하다”고 말했다.