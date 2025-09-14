2023년 유통비용률 49.2%, 10년 전보다 4.2%P↑ 월동무·양파·고구마 등 일부 품목 70%대 기록 정부 “온라인 도매시장 확대해 구조개혁 속도”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 농산물 소비자가격에서 절반가량이 유통비용으로 빠져나가는 것으로 나타났다. 배추·무 등 일부 품목은 소비자가 지불한 금액의 70% 이상이 유통 단계에서 흡수되는 구조다. 생산자는 제값을 못 받고 소비자는 비싸게 사는 왜곡된 구조가 고착화된 셈이다.

14일 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 2023년 농산물 유통비용률은 49.2%로, 소비자가 1만원어치 농산물을 사면 4920원이 유통업체 몫으로 돌아간다. 이는 10년 전(45.0%)보다 4.2%포인트 높아진 수치다. 1999년(38.7%)과 비교하면 10%포인트 이상 상승했다.

품목별 격차는 컸다. 쌀 등 식량작물은 35.9%로 상대적으로 낮았지만, 양파·대파 등 조미채소류는 60.8%, 배추·무 등 엽근채소류는 64.3%에 달했다. 세부 품목 가운데 월동무(78.1%), 양파(72.4%), 고구마(70.4%)는 70%를 웃돌았다. 반면 과일류, 과채류, 축산물은 대체로 50% 안팎이었다.

정은미 한국농촌경제연구원 연구실장은 “무·배추는 유통비용률이 70%에 이르는 경우도 있다”며 “신선도가 떨어지기 쉬운 품목일수록 비용 부담이 커진다”고 말했다. 이어 “경매 과정에서 상품 등급이 세분화되다 보니 상품으로 출하하지 못하는 비율이 높아 생산자가 가져가는 몫은 통계보다 훨씬 적다”고 지적했다.

유통비용이 높아진 배경에는 인건비 상승뿐 아니라 유통업체의 이윤 확대도 자리한다. aT에 따르면 2023년 농산물 유통비용 가운데 직접비와 간접비를 제외한 이윤은 14.6%로, 10년 전보다 1.2%포인트 늘었다.

한국은행 역시 지난해 보고서에서 “농가 판매가격 누적 상승률이 소비자 가격 상승률에 못 미치고 격차가 확대되고 있다”며 “영세 농가에 비해 도매·소매업체의 시장 지배력이 크다”고 분석했다.

유통구조 개혁은 이재명 대통령의 대선 공약 중 하나다. 이 대통령은 최근 국무회의에서 “소비자와 생산자가 모두 체감할 수 있도록 불합리한 유통 구조 개혁에 속도를 내라”고 주문했다.

농림축산식품부는 온라인 도매시장 확대, 도매법인 간 경쟁 유도, 정가·수의 매매 도입 등을 포함한 개선책을 추진 중이다. 송미령 농식품부 장관은 “온라인 도매시장 중심으로 전환하겠다”며 연간 거래 20억원 이상이어야 가능한 판매자 참여 기준을 폐지하겠다고 밝혔다.

진현정 중앙대 교수는 “정부가 관리하는 온라인 도매시장은 유통 단계가 단순하고 투명성이 높다”며 “생산자의 직접 유통 역량과 정보력을 함께 키워야 한다”고 강조했다.