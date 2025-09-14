[헤럴드경제=박대성 기자] 재단법인 2026여수세계섬박람회조직위원회와 광주·전남시도민회(양광용 회장)가 섬박람회 성공 개최를 위한 협약을 체결했다.

14일 여수섬박람회 조직위에 따르면 전날 부천에서 개최된 ‘광주전남시도민회 창립 70주년 기념 한마음 대축제’에서 2026여수섬박람회의 성공적인 개최와 고향의 번영을 다짐했다.

행사에는 섬박람회 조직위원장인 김영록 전라남도지사와 광주전남시도민회 양광용 회장, 최정기 여수부시장, 광주전남시도민회 산하 23개 시군 향우회를 비롯해 각 시군 향우회 회원 ,여성회 등 5000여명이 참여한 가운데 진행됐다.

양측은 이번 업무협약을 통해 ▷섬박람회 홍보·마케팅 활동 협력 ▷광주전남시도민회 회원 박람회 관람 등 섬박람회 지원 ▷출향민 유대 강화 활동 등에 협력하기로 했다.

조직위원장 김영록 전라남도지사는 “이번 협약이 전국 각지에 거주하는 출향민과 지역사회의 연대를 강화하고 내년 가을 섬박람회 홍보 기반을 넓히는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

2026여수세계섬박람회는 내년 9월 5일부터 11월 4일까지 두 달간 간 여수 돌산도 진모지구 일원에서 열린다.