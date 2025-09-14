NYT “트럼프, 노벨 평화상 노리면서 ‘할 수 있는 게 없다’” 이스라엘 기습 폭격에도 대가 요구 없어…네타냐후만 이득 서서히 ‘레드라인’ 넘어서는 러시아…“푸틴 더 대담해져”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신만이 글로벌 분쟁을 종식시킬 수 있다고 주장하지만, 정작 분쟁 지역에서 평화 중재자로 나서야 할 때마다 방관하는 태도를 보이고 있다고 뉴욕타임스가 11일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령은 러시아 드론의 폴란드 영공 침범 소식을 듣자 이날 “실수였을 수 있다”고 말했다. 이는 북대서양조약기구(NATO) 창설 76년 만에 처음으로 동맹 영토 상공에서 적대 세력의 목표물이 격추된 사건이었지만, 트럼프 대통령은 별다른 대응을 내놓지 않았다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이런 도발에 나선 이유는 분명하다. 트럼프가 지난 알래스카 정상회담에서 기대했던 ‘푸틴과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 직접 협상’은 이뤄지지 않았다. 그럼에도 미국은 러시아에 실질적 제재를 가하지 않았다. 유럽에는 대중국 제재를 요구하면서도 정작 미국은 미온적인 태도를 보이고 있다.

이스라엘의 중재국 카타르 폭격에도 트럼프 “기분 나쁘다” 불만뿐

같은 날 몇 시간 전, 이스라엘은 미국 중앙사령부가 주둔한 카타르 지역에 예고 없이 폭격을 가했다. 미국과의 사전 협의도 없었다. 뉴욕타임스(NYT)는 이를 트럼프의 방관적 태도를 보여주는 또 다른 사례라고 지적했다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 하마스 지도부 회의 장소를 겨냥해 카타르에 폭격을 단행했을 때 트럼프 대통령의 반응은 혼란스러웠다. 당시 하마스 지도부는 미국 주도의 휴전안을 논의 중이었다. 트럼프 대통령은 “매우 불만족스럽다”고 말했지만 이스라엘에 어떤 대가도 요구하지 않았다.

트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 격한 통화를 했지만 이후 곧바로 우호적으로 태도를 바꿨다. 이는 네타냐후가 예상했던 반응일 가능성이 크다. 이스라엘은 하마스 지도부를 어디서든 추적할 것이라며 카타르 영토 내 공습에도 사과하지 않았다.

NYT는 또, 아이러니하게도 트럼프 대통령이 분쟁 지역에서의 중재를 근거로 노벨평화상을 공개적으로 원하면서도 “내가 할 수 있는 게 별로 없다”고 말하기도 한다고 전했다.

러시아 드론, NATO회원국 폴란드 영공 침투…점점 대담해지는 푸틴

우크라이나와 유럽 관계자들은 서방의 미약한 대응 속에 푸틴 대통령이 더욱 대담해지고 있다고 지적했다. 러시아는 우크라이나 전쟁에서 점진적으로 서방의 ‘레드라인’을 넘어왔다. 서방의 반응을 가늠하며 일부러 속도를 늦추고 부인할 여지를 남기는 방식이라고 NYT는 설명했다.

그간 이어진 러시아의 도발에 유럽과 미국은 강경 성명을 내는 것 외에 실질적 조치를 취하지 않았고, 이번에도 러시아가 대가를 치를지는 불투명하다.

안드리 시비하 우크라이나 외교장관은 성명에서 “우크라이나 대규모 공격 중 러시아 드론이 폴란드로 넘어온 것은 푸틴의 무책임한 자신감이 커지고 있음을 보여준다”며 “그는 과거 범죄에 대해 제대로 처벌받지 않았다”고 비판했다.

카타리나 마테르노바 주우크라 유럽연합(EU) 대사 역시 “푸틴이 점점 대담해지고 있다”고 지적했다.

우크라이나의 한 고위 관계자는 익명을 전제로 “러시아의 비공식 공격조차 협상에서 이익이 될 수 있다”며 “러시아는 ‘에스컬레이트 투 디에스컬레이트(격화를 통한 완화)’ 전략을 활용할 수 있다”고 말했다. 즉, 러시아가 폴란드와 NATO 동맹국의 불안을 자극한 뒤 재발 방지를 조건으로 전쟁 종식을 위한 협상에서 양보를 제안할 수 있다는 것이다.

트럼프, 나토 회원국에 러 원유 구매 중단·대러 제재 촉구

이런 가운데 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 나토 회원국에 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위해 러시아산 원유 구매를 중단하고 러시아에 강력한 제재를 부과할 것을 촉구했다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “모든 나토 회원국이 러시아에 대한 제재에 동의하고 이를 시작하며, 러시아산 원유 구매를 중단할 때 미국도 러시아를 상대로 강력한 제재를 단행할 준비가 됐다”고 밝혔다.

그러면서 “나토의 승리 의지는 100%에 한참 못 미쳤고 일부 국가가 러시아산 원유를 계속 사들이는 것은 충격적”이라며 “이는 러시아를 상대로 한 협상 지위와 협상력을 크게 약화한다”고 지적했다.

또 그는 “나토 전체가 중국에 대해 50∼100%의 관세를 부과하고, 러시아-우크라이나 전쟁이 끝난 뒤 완전히 철회하는 방안을 추진하면 이 끔찍하고 어처구니없는 전쟁을 끝내는 데 도움이 될 것”이라고 강조했다.

이어 “중국은 러시아에 대해 강력한 통제력, 나아가 장악력도 갖고 있는데 이 강력한 관세가 그 장악력을 깨뜨릴 것”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 러시아-우크라이나 전쟁을 두고 “트럼프의 전쟁이 아니라 바이든과 젤렌스키의 전쟁”이라며 “나는 다만 이를 멈추고 수천 명의 러시아인과 우크라이나인의 목숨을 구하기 위해 여기 있을 뿐”이라고 말했다.

아울러 “나토가 내 말대로 하면 전쟁은 신속히 끝나고 모든 생명을 구할 수 있을 것”이라며 “그렇지 않으면 그냥 내 시간과 미국의 시간, 에너지, 돈을 버리는 것”이라고 덧붙였다.