당신의 생각이 데이터가 됩니다! ‘헤럴드픽’은 헤럴드경제 독자들과 함께 만드는 이슈 투표&설문 콘텐츠입니다. 슬쩍 클릭하면 세상이 보입니다.

[헤럴드경제=장연주 기자] 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)가 전세계적으로 인기를 끌면서 한국의 관광산업에도 긍정적인 영향이 미치고 있다. 특히 영화 속 촬영지를 직접 찾아가는 ‘케데헌 성지순례’ 관광이 크게 늘면서, 서울을 찾은 외국인 관광객 수는 역대 최고치를 기록했다. 네티즌이 가장 가보고 싶은 케데헌 속 랜드마크는 어디일까.

헤럴드경제가 8월30일부터 9월7일까지 홈페이지를 방문한 독자들을 대상으로 진행한 설문조사 결과, 낙산공원·성곽길, 북촌 한옥마을, 남산서울타워 등이 ‘케데헌 성지’로 변신하면서 가장 인기를 끌고 있는 것으로 나타났다.

이번 조사에서 전체 응답자 273명 중 31.14%(85명)가 ‘케데헌 성지순례’로 야경명소인 ‘낙산공원·성곽길’을 1위로 꼽았다.

케데헌 성지순례 관광이 늘면서, 서울 대학로의 낙산공원은 올 6~8월 유튜브와 인스타그램 같은 사회관계망서비스(SNS) 관련 온라인 게시물은 3535건으로 지난해 보다 2배 가량 늘었다.

성지순례 관광 2위는 남산타워로 28.94%(79명)를, 3위는 북촌 한옥마을이 20.51%(56명)를 기록했다.

낙산공원 성곽길과 남산타워, 북촌 한옥마을은 케테헌의 주인공인 루미와 진우가 함께 걸었던 서울 도심 속 데이트 코스로, 루미와 진우가 OST ‘Free’를 함께 부른 장소이기도 하다.

세 군데가 가까운 만큼, 한꺼번에 방문하는 것을 코스로 짜는 것을 추천한다는 게시글도 쉽게 찾아볼 수 있다.

그 뒤를 이어 청계천·광화문(12.09%), K팝 성지인 올림픽주경기장과 홍대·강남 거리가 각각 3.66%를 차지했다.

케데헌 열풍으로 서울을 찾는 관광객은 역대 최고치를 기록했다.

서울시에 따르면, 올 7월 서울을 찾은 외국인 관광객은 136만명으로 전년 동월 대비 23.1% 증가했다. 이는 역대 최대치 기록임은 물론이고 2019년 같은 달에 비해서도 18.2% 많다.

서울을 찾은 외국인 관광객은 중국(47만명), 일본(24만명), 대만(16만명), 미국(10만명) 순으로 많은 것으로 집계됐다. 1~7월 누적 관광객은 828만명으로 지난해 보다 15.9%, 2019년과 비교해도 5.5% 증가하며 동기간 최고치를 새로 썼다.

특히 케데헌의 인기로 한복 체험 거래액은 30%, 대중목욕탕 체험은 84% 증가했다. K팝 댄스 클래스 예약은 미국 관광객 400%, 대만 관광객 575% 폭증했다. 영화 속 김밥·국밥·라면은 실제 소비로 이어지며, 소규모 식당 매출까지 키우고 있다.

서울시는 서울 공식 기념품 판매점인 서울마이소울샵에서 ‘케데헌 테마 서울굿즈존’을 열고 관광,체험형 신규 콘텐츠를 적극 개발하는 등 케데헌 열풍을 관광 활성화로 이어 나간다는 계획이다.

케데헌을 보고 한국 전통문화에 관심을 가지는 외국인들은 서울컬처라운지에서 서울컬처헌터스프로그램을 체험할 수 있다.

이곳에서는 ▷루미·진우 팔찌 만들기 ▷사자보이즈 ‘전통 갓 키링’ 만들기 ▷조선 후기 민화 ‘작호도’ 엽서 만들기 ▷헌트릭스(영화 속 인기 걸그룹) ‘최애’ 간식 김밥 만들기 ▷케데헌에 수록된 OST 안무배우기 등을 체험할 수 있다.

특히 케데헌의 흥행으로 작품의 배경이 된 서울 명소들에 해외 관광객들의 ‘성지순례’가 이어지면서, 이를 소개하는 내용의 유튜브 영상도 덩달아 인기를 끌고 있다.

지난 달 유튜브 채널 ‘Sam and JJ’에 올라온 “케이팝 데몬 헌터스 촬영지 직접 가보기”란 제목의 영상은 조회수 220만회를 넘기며 폭발적인 반응을 얻고 있다. 이 영상은 미국인 유튜버 샘이 서울 곳곳을 돌며 케데헌 속 주요 배경지를 하나씩 소개하는 내용이다.

샘은 루미와 진우가 처음 만난 북촌 한옥마을, 조선시대 회상 장면의 배경이 된 광화문, 두 사람이 데이트했던 낙산공원 등을 차례로 찾았다. 이어 지하철 자양역과 뚝섬 한강공원, 서울 도심을 한눈에 내려다볼 수 있는 남산타워까지 영화 속 장면과 현실의 풍경을 자연스럽게 연결해 호응을 얻고 있다.

아울러 영화 속 걸그룹 헌트릭스가 공연을 펼친 잠실 주경기장을 방문해 “스포츠 경기뿐 아니라 대형 공연도 열리는 곳”이라고 소개하며 극중 캐릭터 ‘루미’처럼 경기장 앞을 달리는 모습을 재연했다.

이 밖에 멤버들의 숙소로 묘사된 롯데타워를 찾아 전망대와 쇼핑몰을 소개하고, 인근 석촌호수까지 들렀다.

샘은 보이그룹 사자보이즈가 처음 등장한 명동 거리를 소개하면서 “화장품과 의류, 음식점, 길거리 음식을 가득 만날 수 있는 곳”이라고 소개했다.