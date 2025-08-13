당신의 생각이 데이터가 됩니다! ‘헤럴드픽’은 헤럴드경제 독자들과 함께 만드는 이슈 투표&설문 콘텐츠입니다. 슬쩍 클릭하면 세상이 보입니다.

[헤럴드경제=문영규 기자] 폭우가 끝나면 다시 찜통더위가 시작된다는 예보가 이어진 가운데 한여름 폭염 덕분에 에어컨은 ‘풀 가동’ 중입니다. ‘적정 온도’에 대한 기준이 저마다 다르다 보니 집에서도, 사무실에서도, 지하철에서도 딱 맞는 온도를 맞추기란 어려운 일이 아닐 수 없습니다. 지하철 한쪽에선 덥다며 강한 냉방을 요구하고 다른쪽에선 춥다며 줄여달라고 민원을 토로합니다. 헤럴드경제가 독자들에게 ‘적정 실내온도’에 대한 물음을 던져봤습니다.

헤럴드경제가 지난 6일부터 11일까지 홈페이지를 방문한 독자들을 대상으로 설문조사를 진행한 결과, 응답자 397명 가운데 46.35%(184명)가 25~28℃를 적정온도로 꼽아 가장 많았습니다.

실제 실내 권장 적정온도 수준으로 이보다 낮은 온도는 자칫 추위를 느낄 수도 있을 것이란 우려 때문인 것으로 생각됩니다.

뒤를 이어 22~25℃가 40.05%(159명)로 많았습니다. 무더위 속 청량한 시원함을 느낄 수 있는 적정 수준의 온도를 선택한 것으로 보입니다.

이보다 낮은 19~22℃는 8.06%(32명)의 응답률을 보였습니다. 더위에도 ‘에어컨이 꺼졌으면 좋겠다’고 응답한 이들도 5.54%(22명)였습니다.

‘냉방 갈등’ 달리는 지하철 세울판

“그 따위로 일할 거면 다 사직서 써요. 세금 받지 말고.” “기관사 혼자 시원하면 된 건가? 냉방 안틀면 비상제동 당깁니다.”

첨예한 ‘냉방 갈등’이 이어지는 대표적인 공간이 바로 지하철입니다.

서울 지하철 냉난방과 관련한 민원은 지난 3개월간 34만 건이 넘는 것으로 조사됐습니다. 서울교통공사에 따르면 본격적인 더위가 시작된 5월부터 지난달까지 3개월간 서울 지하철 1~8호선에 접수된 온도 관련 민원은 총 34만1744건에 달했습니다. 일 평균으론 3715건 수준입니다.

1~2월에는 1만 건대에 불과했지만 3월 4만 건, 4월 8만 건으로 늘었습니다. 5~7월에는 각각 10만 건 이상으로 날이 더워질수록 점점 증가했습니다.

‘열차 안이 더우니 냉방을 강하게 틀어 달라’는 것이 주된 민원이었는데요. 기관사에겐 협박이나 폭언을 하는 경우도 있다고 합니다. 냉방이 너무 강해 춥다는 민원도 함께 올라와 공사로선 여간 난처한 상황이 아닐 수 없습니다.

열차 내 냉방 온도는 환경부 고시에 따라 일반칸은 24℃, 약냉방칸은 25℃로 설정하고 있습니다. 추위를 느끼는 승객은 약냉방칸을 이용하면 됩니다. 객차 내 온도가 가장 낮은 곳은 객실 양쪽 끝 교통약자 배려석 주변이고 가장 높은 곳은 객실 중앙부라고 합니다.

적정 실내온도는 26~28℃ 라는데…

실제 적정 실내온도로 권장되는 수준은 지하철 가동 온도보다 높은 26~28℃라고 합니다.

환경부와 에너지관리공단은 전력 절약·환경 보호를 목적으로 28℃ 이상을 권장하고 있습니다.

법적 근거가 되는 ‘공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정’에 따르면, 공공기관에서 냉방설비를 가동할 때는 실내온도를 평균 28℃ 이상으로 유지해야 한다고 정하고 있습니다.

또한 매년 산업통상자원부와 행정안전부는 ‘여름철 전력수급 대책의 일환으로, 일반 사무공간 냉방온도는 26℃ 이상 유지하도록 권고하고 있다고 합니다.

세계보건기구(WHO)도 건강·쾌적성 기준으로 26~28℃를 권장하고 있습니다.

냉방병을 예방하기 위해선 실외와 온도차가 5~7℃ 이하가 좋고 에어컨을 낮은 온도로 설정하는 것보다 26~28℃에서 선풍기나 서큘레이터를 함께 쓰는 게 건강과 전기요금 모두에 유리하다고 합니다.

하루종일 냉방, 이달 ‘전기료 폭탄’ 나올 수도

폭염이 이어지면서 에어컨 사용량이 늘자 전력 사용량도 급증했습니다. 한국전력공사에 따르면 월평균 280kWh의 전기를 사용하는 4인 가구의 하루 평균 에어컨 사용 시간은 5시간 24분이었습니다.

이를 월 전기요금으로 따져보면 약 11만3500원 수준인데요. 에어컨을 사용하지 않는 5월 평균 전기 요금인 5만2840원과 비교하면 2배가 넘습니다.

전기요금 ‘폭탄’의 결정적 요인은 ‘누진제 3단계 진입’입니다. 이 구간 진입만 피하면 극한의 전기료 상승을 피할 수 있다고 합니다.

월 전력 사용량이 450kWh를 초과하면 누진 3단계에 진입합니다. 기본 요금은 1600원에서 7300원으로 상승하고, 1kWh당 단가도 214.6원에서 307.3원으로 오릅니다.

정부와 한전은 2019년부터 여름철(7~8월) 전기 요금 부담을 완화하기 위해 누진 구간을 조정해 왔는데, 1단계는 200kWh에서 300kWh로, 2단계는 400kWh에서 450kWh로 확대했습니다. 하지만 3단계 진입시 요금은 급증합니다.

월 445kWh를 사용하면 전기요금은 약 8만4460원이지만, 단 10kWh만 추가로 사용해 3단계에 진입하면 9만3980원으로 약 10% 가까이 늘어납니다.

가구별 평균 전력 사용량을 감안했을때 이달 4인가구의 경우 올해 폭염으로 전력 사용량이 늘면서 누진 3단계에 들어갈 가능성이 크다는 관측입니다.

에어컨 아끼다 열사병 사망…적정 온도가 건강에 좋다

이웃 일본에서도 기록적인 폭염이 이어지는 가운데 에어컨을 사용하고 있다가 고령층이 사망하는 사고가 연이어 발생했습니다.

일본에서 낮 기온이 관측 사상 가장 높은 41.8℃를 찍었던 지난 5일 오후, 가나가와현의 한 주택 안에서 80대 여성이 쓰러져 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.

도쿄 23구의 통계를 보면, 지난 두 달 동안 열사병으로 56명이 사망했는데 두 명을 빼곤 모두 실내 열사병으로 숨졌습니다. 사망자 중 70%는 집에 에어컨이 있었는데도 사용하지 않고 있었다고 합니다.

그렇다고 과도한 냉방은 건강에 해롭습니다. 실내·외 온도차가 5℃ 이상 되는 곳에서 장시간 노출될 경우에는 자율신경계가 바뀐 기온에 적응하기 어려워 두통, 근육통, 권태감, 소화불량 등 냉방병 증상이 나타날 수 있다고 합니다.

이럴 때는 몸을 따뜻하게 하고 수분 섭취를 충분히 하며 휴식을 취하는 것을 권하고 있습니다. 실내 온도를 높여주면 증상은 대체로 나아진다고 합니다.