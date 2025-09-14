올해 7월까지 인도향 산업용 로봇 수출 1237톤 중국향 1200t…印에 밀려 최대 수입국서 2위로 현대차 전기차 라인 증설 등 인도공장 투자 영향 印 제조업 ‘자동화’ 드라이브에 “新 수출국 기대”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 인도가 올해 들어 중국을 제치고 한국의 산업용 로봇 최대 수출국 자리를 차지한 것으로 나타났다. 미중 갈등 여파로 중국 투자가 축소된 동시에, 기업들이 대체 생산국으로 인도를 선택한 영향이다.

인도 수출 물량 1년새 3배 늘어…中 제치고 韓 산업용 로봇 1위 수입국

14일 한국무역협회 수출입통계에 따르면 한국은 올해 7월까지 인도에 1237톤(t)의 산업용 로봇을 수출했다. 이는 수출국 중 가장 많은 규모로, 인도 다음으로는 중국(1220t), 미국(1000t) 등이었다.

인도향 산업용 로봇 수출 규모가 중국으로의 수출 물량을 제친 건 처음이다. 3년 전까지만 해도 인도향 산업용 로봇 수출 물량은 미미한 수준이었다. 지난 5년간 수치를 보면 ▷2021년 191t ▷2022년 308t ▷2023년 384t ▷2024년 1251t으로, 작년을 기점으로 1년 사이 3배 이상 급증했다. 특히 올해는 7월까지의 수출 규모가 이미 작년 수치에 육박하면서 연간 수치는 작년을 크게 웃돌 것으로 예상된다.

반면 중국은 2010년대 중까지만 해도 4000t 이상을 안정적으로 수출하는 산업용 로봇 주요 고객이었으나 추세가 가파르게 꺾이고 있다. 2015년 4383t에 달했던 중국향 수출은 2018년 2071t으로 줄고, 최근 5년 동안은 ▷2021년 1224t ▷2022년 1602t ▷2023년 1141t ▷2024년 1800t ▷2025년(~7월) 1200t으로 계속해서 1000t대에 머물고 있다. 지난해까지만 해도 인도보다는 수출 물량이 많았으나 올해를 기점으로는 순위가 뒤바뀐 것이다.

미중 갈등에 인도 향한 기업들 …HD현대로보틱스가 수출 견인

이는 국내 기업들의 투자 추세가 그대로 반영된 결과다. 로봇산업협회 관계자는 “국내 기업의 산업용 로봇 수출은 대부분이 국내 기업이 투자한 생산 공장에 들어가는 물량”이라고 말했다. 미중 갈등 여파로 국내 기업들의 대중 투자가 위축되며 산업용 로봇 역시 자연스레 줄어든 것으로 해석된다.

대신 인도에 대한 수출은 HD현대로보틱스가 상당 물량 견인한 것으로 파악된다. HD현대로보틱스에 따르면 올해 늘어난 인도향 산업용 로봇은 현대차 인도 공장 신규 라인에 적용된다. 현대차는 올해 1월 인도에서 전기차 신차종 ‘크레타EV’를 출시해, 8월까지 6035대가 판매됐다. HD현대로보틱스 관계자는 “신차종 생산이 시작되면 부품사에서도 설비투자를 해야한다”며 “부품사에서 HD현대로보틱스의 용접용 로봇, 핸들링 로봇을 활용하고 있다”고 설명했다.

이 외에도 인도는 최근 임금 상승 등의 문제로 자동차 산업을 중심으로 자동화를 강력하게 추진하고 있어 향후 국내 기업들의 수요가 더욱 늘어날 것이란 기대가 나온다. 한국무역협회에 따르면 올해 기준 인도가 설치한 산업용 로봇은 총 4만4958대로, 2018년 이후 연평균 14% 성장해 2배 가까이 늘었다. 이중 자동차 산업이 차지하는 비중은 2023년 기준 42%다. 업계 관계자는 “인도 산업용 시장은 기존에 일본 비중이 절반가량으로 압도적이었으나 최근 현대차 등 국내 기업 투자가 늘며 국내 기업 입지도 확대되고 있다”고 전했다.