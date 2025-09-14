블룸버그 美 경제 침체 확률 30% 금리 인하 기대 강화 속 혁신 기술 테마 수혜 기대 블록체인·AI반도체·원자력 등 주목

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국 연방준비제도(Fed, 연준)의 기준금리 인하 기대가 강화되면서 글로벌 증시에서 위험자산 선호가 확대되고 있다. 블록체인과 인공지능(AI) 반도체 등 혁신기술 테마가 강세를 보이는 가운데, 최근 10년간 금리 인하 직후 가장 높은 수익률을 기록한 테마 역시 성장성이 부각되는 분야로 나타났다.

설태현 DB증권 연구원은 최근 보고서에서 “미국 금리인하 기대감 강화 속 글로벌 증시에서는 위험자산 선호가 확대됐다”며 “특히 블록체인, 수소, AI 반도체, AI 테마의 강세가 두드러졌다”고 밝혔다.

그는 이어 “최근 비농업 일자리 증가치가 대폭 하향 조정되고 8월 생산자물가가 전월 대비 하락하면서 인플레이션 우려가 완화된 점도 금리 인하 기대를 자극했다”며 “통화정책 완화 국면에서 성장성 있는 혁신 기술 테마가 수혜를 볼 가능성이 크다”고 예측했다.

실제로 블룸버그 컨센서스 기준 향후 1년 내 미국 경기침체 확률은 30% 수준에 그쳐 코로나19나 인플레이션 국면 당시보다 낮은 편이다. 설 연구원은 “침체 가능성이 높지 않은 상황에서 금리 인하는 위험자산 선호를 지지하는 요인으로 작용할 것”이라고 분석했다.

DB증권에 따르면 최근 10년간 연준의 금리 인하 직후 한 달 동안 수익률 상위를 기록한 테마는 ▷블록체인 ▷원자력 ▷클라우드 ▷우주항공 등이었다.

현재 주요 테마 상장지수펀드(ETF)의 주간 수익률도 이런 흐름을 뒷받침한다. 워크스페이스와 DB증권자료에 의하면 블록체인 ETF는 9.9% 급등하며 테마 중 가장 높은 상승률을 기록했고, AI ETF(5%), AI 반도체 ETF(6%) 테마 역시 강세를 보였다. 방산 ETF(4.2%), 우주항공 ETF(3%) 등도 뚜렷한 오름세를 나타냈다.

설 연구원은 “이번 금리 인하가 현실화된다면 블록체인과 AI를 비롯한 혁신 기술 테마에 긍정적인 환경이 조성될 것”이라며 “금리 인하 폭을 두고 의견이 엇갈리지만 인하 자체에 대한 컨센서스가 강화되고 있어 성장성이 중요한 테마에 대한 투자심리는 당분간 이어질 것”이라고 내다봤다.