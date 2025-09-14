총지출 728조원, 전년 대비 54조7000억 늘어 국가채무 1415조원…GDP 대비 51.6% 첫 진입 국민부담률 26.8%, OECD 평균보다 7%p 낮아

[헤럴드경제=김용훈 기자] 이재명 정부의 첫 본예산이 확장재정 기조로 선회했지만, 국가채무와 재정수지 악화라는 구조적 부담이 동시에 커지고 있다.

경기 회복을 위한 확장재정 필요성은 인정되지만, 낮은 조세·국민부담률과 지방재정 악화까지 겹치면서 지속가능성에 경고음이 울리고 있다. 전문가들은 결국 증세 논의가 불가피하다고 입을 모은다.

14일 기획재정부에 따르면, 2026년 정부 예산안 총지출은 728조원으로 전년(673조3000억원)보다 54조7000억원(8.1%) 증가했다. 최근 3년간 총지출 증가율이 3%대에 머물며 긴축재정 기조를 유지했던 것과 달리, 내년 예산은 대규모 확장재정으로 방향을 틀었다.

세부적으로는 연구개발(R&D) 예산이 35조3000억원으로 19.3% 늘어 12대 분야 중 가장 높은 증가율을 기록했다. 산업·중소기업·에너지 분야도 14.7% 증가한 32조3000억원으로 두 자릿수 성장세를 보였다. 국방비는 66조3000억원으로 5조원 늘었고, 보건·복지·고용 지출은 269조1000억원으로 20조원 넘게 확대됐다. 반면 외교·통일 예산은 7조원으로 9.1% 감액돼 분야별 명암이 뚜렷했다.

재정수지는 악화일로다. 2026년 예산안 기준 통합재정수지는 53조8000억원 적자로, 전년(2025년 본예산)보다 32조원 이상 확대됐다. 관리재정수지도 109조원 적자를 기록했다. 국가채무는 141조8000억원 늘어난 1415조2000억원으로 사상 처음 1400조원을 돌파했으며, 국내총생산(GDP) 대비 채무비율도 51.6%로 처음 50%대를 넘어섰다.

문제는 세입 기반이다. 총수입은 674조2000억원으로 전년보다 22조6000억원 증가했지만, 국세 수입 증가는 2%(7조8000억원)에 그쳤다. 대신 공공자금관리기금 예수금이 109조9000억원으로 급증하며 세외수입이 수입 증가를 주도했다. 전체 수입에서 공자기금 예수금 비중은 16.3%로, 2025년(12.7%)보다 크게 높아졌다. 국채 발행과 회계 간 내부거래 의존도가 확대된 셈이다.

정부는 27조원 규모의 지출구조조정을 단행했다고 밝혔다. 불요불급한 사업을 줄이고 경상비 의무지출을 절감해 확보한 재원을 R&D와 신산업 분야에 투입했다는 것이다. 실제로 나라살림연구소 전수조사 결과, 국방부·방위사업청 등 일부 기관을 제외한 전 부처에서 23조원 규모의 구조조정이 확인됐다. 지출구조조정이 재정 효율성 제고라는 긍정적 측면이 있지만, 재원 부족을 메우기엔 역부족이라는 지적도 나온다.

조세지출은 사상 처음 80조원을 돌파했다. 국세수입에서 감면·공제 등으로 빠져나가는 금액이 2026년 80조5000억원으로 추산되면서 국세감면율은 16.1%를 기록, 3년 연속 16%대에 머물렀다. 자녀세액공제, 보험료 특별공제 확대, 통합투자세액공제 상향 등이 주요 원인이다. 특히 대기업 R&D 세액공제 확대가 핵심 요인으로 지목된다.

재정 여건 악화는 지방재정에도 직격탄이다. 중앙정부 보조사업에 따라 지방자치단체가 부담해야 하는 대응지방비는 2026년 45조1000억원으로 9.4% 늘어났다. 이미 교부세 축소와 세입 기반 약화로 어려움을 겪고 있는 지자체가 추가 부담을 떠안게 되면서, 지방채 발행 확대와 재정 악순환 우려가 제기된다.

특히 우리나라의 조세·국민부담률은 국제적으로 낮은 수준이다. 조세부담률은 2022년 22.1%에서 2023년 19.0%로 떨어졌고, 국민부담률도 29.7%에서 26.8%로 급락했다. 같은 해 경제협력개발기구(OECD) 평균(33.8%)보다 7.0%포인트, 주요 7개국(G7) 평균(36.0%)보다 9.2%포인트 낮다. 낮은 부담률은 한편으로 재정 여력을 의미하지만, 확장재정을 지속할 세입 기반이 취약하다는 방증이기도 하다.

정창수 나라살림연구소장은 “확장재정 자체는 불황기에 필요하지만, 낮은 조세·국민부담률을 방치하면 재정건전성 악화 속도를 감당하기 어렵다”며 “부자 감세 정상화와 증세 논의가 병행돼야 한다”고 말했다.