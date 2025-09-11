비상장주식 시장 제도화에 발맞춰 중소기업성장·벤처 생태계 활성화 기여

[헤럴드경제=유혜림 기자] 네이버페이가 비상장주식 거래 플랫폼 ‘증권플러스 비상장’의 지분 70%를 약 686억원에 인수했다고 11일 공시했다.

증권플러스 비상장을 통해 비상장주식 거래 시장의 제도적 안착을 선도하며 스타트업과 중소혁신기업 등 첨단산업의 육성과 벤처 생태계 활성화에도 기여하겠다는 구상이다.

금융권에 따르면, 네이버페이는 이번 지분인수로 증권플러스 비상장의 최대주주 지위와 경영권을 확보하게 된다.

증권플러스 비상장은 8월 기준 누적 가입자 167만명, 누적 거래건수 약 83만건, 누적 거래액 1조9000억원을 기록한 국내 최대 비상장주식 거래 플랫폼이다. 지난 2020년부터 금융위원회의 혁신금융서비스로 지정되어 서비스를 영위해 왔다.

네이버페이는 증권플러스 비상장의 ‘장외거래중개업’ 라이선스 취득을 통해 국내 비상장주식 거래 시장의 활성화를 이끌고, 시장 참여자들에 대한 가치 제고 및 투자자 보호에도 앞장서겠다는 입장이다.

이를 위해 비상장기업에 대한 정보 투명성을 높이고, 비상장주식 거래 시장에 참여하는 스타트업 및 중소혁신기업들이 보다 정확한 가치 판단에 기반한 투자 자금을 조달하는 선순환 구조를 안착시키겠다는 설명이다. 또 모험자본 공급 활성화와 벤처 혁신 생태계 성장에 기여한다는 계획이다.

시너지 효과도 기대된다. 네이버페이는 월간활성사용자수(MAU) 1700만명에 달하는 금융투자 콘텐츠 플랫폼 ‘Npay 증권’ 서비스를 운영 중이다. 이번 인수를 통해 비상장주식 관련 콘텐츠 제공까지 서비스 범위를 확대할 수 있게 됐다.

네이버페이는 “이번 인수는 국내 핀테크 성장과 정책 방향에 발맞춰 새로운 혁신과 사용자 가치를 창출할 수 있는 역할 확대를 검토한 결과”라며 “현재 제도화 흐름에 있는 비상장주식 거래 시장의 안정화 뿐만 아니라 첨단산업 육성과 벤처 생태계 활성화를 창출할 수 있도록 다양한 금융서비스와의 시너지 방안을 지속 모색할 것”이라고 밝혔다.