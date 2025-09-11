2019년 文정부서 예타 면제 기본계획 수립 전 평가 부실 조류충돌 위험 일부러 축소

[헤럴드경제=박지영 기자]법원이 새만금신공항 건설에 제동을 걸었다. 본격적인 사업 시작 전 평가 단계에서 조류 충돌 위험, 환경 파괴, 경제성 등에 대해 제대로 평가하지 않아 합리적이지 못하다는 취지다.

서울행정법원 제7부(수석부장판사 이주영)는 새만금신공항백지화 공동행동 등 1297명이 국토교통부를 상대로 제기한 기본계획 취소소송에서 원고 승소 판결했다. 국토교통부가 수립·고시한 기본계획을 취소해야 한다는 뜻이다.

1심 재판부는 “피고는 사업을 추진해도 항공안전성에 문제가 없고 생태계 등에 별다른 악영향을 미치지 않으며 저감방안으로 충분히 해소할 수 있다는 잘못된 전제에서 이익형량을 수행했다”며 “객관성과 합리성을 결여해 부당하다고 평가할 수밖에 없다. 국토부의 계획재량을 일탈한 것으로 위법하다”고 설명했다.

새만금공항은 전북 군산시 새만금지역 일원 공유수면 일대에 활주로, 여객터미널, 화물터미널 등 공항 등을 조성하는 사업이다. 2016년부터 추진된 새만금공항 프로젝트는 2019년 1월 문재인 정부의 국가균형발전 프로젝트에 선정되면서 예비타당성 조사를 면제받았다. 국토부는 2022년 6월 기본계획을 확정·고시했고 2029년 개항을 목표로 지난해 착공했다. 총 사업비는 8077억원에 달한다.

새만금공항 프로젝트는 ▷계획타당성 평가 및 전략환경 영향평가 ▷기본계획 수립·고시 ▷환경영향평가 ▷실시계획 수립·고시 ▷공사 시행 등 단계를 거쳐 이뤄진다.

국토부는 2019년 6월 계획타당성 평가를 실시했다. 2021년 9월부터는 전략환경 영향평가를 위해 환경부와 협의했다. 이 과정에서 환경부 측으로부터 2차례 보완 요청을 받았다. 2022년 2월 환경부가 조건부로 전략환경 영향평가서 협의를 완료하면서 기본계획 수립 단계에 들어갔다. 2022년 9월 새만금신공항 사업부지 인근 주민 등은 기본계획을 취소하라며 국토부를 상대로 행정소송을 제기했다.

재판부는 첫 단계인 계획타당성 평가, 전략환경 영향평가가 제대로 이뤄지지 않아 기본계획 자체를 무효로 해야 한다고 판단했다. 먼저 조류 충돌 위험이 제대로 반영되지 않았다고 판단했다.

1심 재판부는 “피고는 인접한 군산공항 및 무안국제공항 평가 결과가 양호하다고 제시했으나 총 위험도 평가에서 나타난 이사건 사업부지의 조류충돌 위험도는 다른 공항보다 훨씬 높았다”며 “피고가 조류 서식환경, 규모가 유사하다고 주장한 무안국제공항에서 실제로 여객기 참사가 일어났다”고 지적했다.

총 위험도 평가에서 새만금공항 부지는 예상 조류충돌 횟수(사업부지 반경 13km 이내 기준) 최대 45.92930회에 달하는 것으로 나타났다. 무안국제공항은 0.0725회, 군산 0.04846회, 인천공항 2.9971회다. 국토부는 전략환경 영향평가 단계에서 여러 차례 보고서를 작성하면서 그때그때 유리한 평가모델을 달리 적용해 조류충돌 위험을 의도적으로 낮췄다.

1심 재판부는 “계획 수립 이후 이뤄지는 환경영향평가는 저감방안 검토만 가능하고 입지 변경이 불가능하다”며 “조류충돌위험 저감방안은 일정 거리 안에 새들이 유인되지 않도록 하는 것으로 조류 서식지 파괴로 이어질 수밖에 없다. 조류를 보호하면서 저감방안을 수립하는데 한계가 있다”고 했다. 기본계획 수립 이전 타당성 평가, 영향평가 단계에서 보다 신중한 검토가 필요했다는 취지다.

1심 재판부는 생태계 파괴 측면도 제대로 반영되지 않았다고 봤다. 1심 재판부는“사업부지는 풍부한 생태계를 갖고 있어 다수 멸종위기종, 천연기념물이 있고 7km 인근에 유네스코 세계자연유산으로 지정된 서천갯벌이 있다”며 “조류들의 취식지·휴식지 파괴는 불가피하고 조류충돌위험으로 대체서식지를 만드는 것도 불가능하다. 서천갯벌에 미치는 영향을 자세히 검토하지 않았고 대책도 제시하지 않았다”고 했다.

1심 재판부는 새만금신공항의 경제성이 낮은 점도 지적했다. 국토교통부 검토 결과 새만금신공항의 비용대비편익분석은 0.479다. 1000억원을 쏟아도 사회에 돌아오는 이익은 479억원에 그친다는 뜻이다. 1심 재판부는 “사실상 경제성이 있다고 보기어려운데도 지역 균형발전을 위해 예비타당성 조사까지 면제받은 채 추진되고 있다”며 “지역 균형발전이라는 공익이 침해될 공익보다 우위에 있다고 볼 수 없다. 운항안전성에 대한 우려가 상존하고 조류 보호 및 서천갯벌 해소에 불가능한 악영향을 끼친다”고 했다.