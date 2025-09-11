[헤럴드경제=김보영 기자] 경기도 평택시의 한 어린이집이 키즈노트 앱을 통해 공개한 급식 사진에서 벌레 유충이 다수 발견돼 논란이 일고 있다.

지난 10일 소셜미디어에는 평택 송탄의 어린이집에서 키즈 노트에 공개한 식단 사진에 벌레가 발견됐다는 글이 올라왔다. 작성자는 “공개용 사진도 이런 상태라면 실제 아이들이 먹은 음식은 어땠을지 걱정된다”고 우려를 표했다.

이 게시물은 각종 소셜미디어와 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산하며 이용자들의 분노를 샀다. 학부모들 사이에서는 “송탄에 살고 아이를 어린이집에 보내는 입장이라 불안하다”, “곧 어린이집에 보낼 예정인데 무섭다”는 반응이 이어졌다.

일부 네티즌들은 이 사진과 관련해 다양한 해석을 내놨다. 한 네티즌은 “선생님이 내부고발할 수 없어서 일부러 보이게 찍고 키즈노트에 올려 학부모님들을 움직이게 한 것 같다”고 추측했다.

다른 이용자는 “제공되는 음식이 어떻든지 키즈노트에 올리는 사진은 최상의 작품”이라며 “그 바쁜 시간에도 세팅을 해서 사진을 찍어 올리는데 벌레가 보인다면 실제 급식은 더 심각할 수 있다”고 지적했다.

이와 관련해 한 방역 전문업체는 사진 속 벌레가 “화랑곡나방의 유충으로 보인다”고 분석했다. 업체는 “흔히 구더기라 부르는 것은 파리의 유충이고 이번 벌레는 나방의 유충”이라며 “주방의 쌀관리 미흡으로 화랑곡나방이 발생했거나 누룽지 입고 당시 이미 화랑곡나방에 오염된 상태에서 조리된 것으로 보인다”고 말했다.

또 유충 여러마리가 뭉친 상태로 발견된 이유에 대해서는 “화랑곡나방 애벌레가 고치를 만들 때 쓰는 견사가 끈적인다”며 “견사에 휘감겨 여러 마리가 한번에 들어가지 않았나 싶다”고 설명했다.

정부는 1년에 두 차례 어린이집의 정기점검을 실시하며 원을 관리·감독하고 있다. 하지만 정기점검을 통해 어린이집의 허술한 관리 실태가 드러나는 경우는 극히 드문 것으로 알려졌다. 지자체가 점검 일정을 사전에 어린이집에 공지하기 때문이다.

결국 내부의 신고에만 의존하는 상황이지만 보복이나 불이익을 당할 수 있다는 우려 때문에 교사들도 나서길 꺼려하는 것으로 전해졌다. 어렵사리 용기 내 신고를 했지만 달라지는 게 없었다는 증언도 나온다.

특히 현재 어린이집에서 식자재 검사 등을 통해 불량 상황이 적발될 경우 내리는 행정처분은 시정 명령에 그친다. 3년 이내 동일사안으로 재적발 시 운영 정지 등의 처분이 내려진다. 이 때문에 실효성 있는 대책 마련이 시급하다는 목소리가 나온다.