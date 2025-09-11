취임 100일 기자회견 “美구금사태 당황스러워” “美와 대미투자 비자 발급, 새로운 유형 협상중”

[헤러드경제=신대원·김해솔·한상효 기자] 이재명 대통령은 11일 미국 조지아주 한국 배터리 공장 한국인 근로자 체포·구금 사태와 관련해 당황스럽다며 한국기업의 대미투자에도 일부 영향이 있을 수 있다는 입장을 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’을 주제로 가진 취임 100일 기자회견에서 미 이민당국의 한국인 근로자 구금사태 관련 질의에 “사실 당황스럽다”고 답변했다.

이 대통령은 이어 “한국과 미국 간 문화적 차이도 있는 것 같다”며 “한국에선 미국인들이 여행비자로 학원에서 영어 가르치고 그러는데 우리는 ‘그럴 수 있지’ 생각하지만 그쪽은 절대 안된다고 생각하는 것 같다”고 말했다.

이어 “더군다나 미 이민당국 정책이 불법 이민이나 취업은 절대 안된다고 해서 과격한 모습으로 추방하고 있는데, 우리도 거기에 한 케이스로 단속됐던 것 같다”고 덧붙였다.

이 대통령은 이번 사태가 한국의 대미투자에 영향을 미칠지를 묻는 취지의 질문에는 “아직 깊이 생각하지 않고 있는 단계”라며 한미 합의에는 변함이 없을 것임을 시사했다.

그러나 이 대통령은 “다만 진출한 기업들이 매우 당황스러운 상태일 것”이라며 미묘한 여운을 남겼다.

이어 “장기 영구 취업한 것도 아니고 기술자들이 있어야 기계 장비를 설립할 텐데 이런 사람들을 체류하게 해달라고 한 비자가 안된다고 하니 우리야 ‘그냥 원래 하던거니깐 도와주고 오지 뭐’ 이렇게 생각했는데 이게 안되면 기업 입장에선 고민하지 않을 수 없을 것”이라고 말했다.

또 “아마도 앞으로 대미 직접 투자에 상당히 큰 영향을 미칠 수 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 그러면서 “우리는 미국과 이런 대미투자와 관계된 비자 발급에서 좀 정상적으로 운영해달라고 하던지 새로운 유형을 만들던지 협상하고 있다”고 소개했다.

앞서 미 이민당국은 지난 4일(현지시간) 조지아주 엘러벨에 자리한 현대차그룹과 LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에서 불법체류·고용에 대해 전격 단속하는 과정에서 300여명의 한국인 근로자를 체포해 구금시설 등에 억류했다.

이에 한국은 외교채널을 통해 미 측과 협상에 나섰다.

구금된 한국인들은 11일 정오(한국시간 12일 오전 1시)께 애틀랜타 공항에서 전세기 편으로 귀국하는 방안을 추진 중이다.

구금된 한국인은 남성 307명과 여성 10명 등 총 317명이며 1명은 자진귀국하지 않고 잔류하기로 선택했다.

또 중국 10명과 일본 3명, 인도네시아 1명 등 외국 국적자 14명도 316명의 한국인 근로자와 함께 한국으로 돌아올 예정이다.