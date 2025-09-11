롯데, 빼빼로 데이 맞이해 ‘이세계아이돌’과 협업 ‘케데헌’ 속 아이돌 새겨진 신라면 새우깡도 ‘완판’

[헤럴드경제=신현주 기자] “이세돌 빼빼로가 이렇게 잘 나갈 줄 몰랐죠.”

‘가상 아이돌’이 식품업계의 하반기 트렌드로 떠올랐다. K-푸드 열풍에 팬심까지 공략해 판매량을 늘리려는 전략으로 풀이된다.

11일 업계에 따르면 CU, GS25, 세븐일레븐 등 주요 편의점은 지난 8일부터 ‘빼빼로 데이’ 발주를 시작했다. 빼빼로 데이는 편의점 업계의 하반기 대목으로 꼽힌다.

롯데웰푸드는 올 빼빼로 데이를 맞아 가상 아이돌 그룹 ‘이세계아이돌’과 협업한 패키지를 출시한다. 빼빼로 6개가 들어간 패키지에는 이세돌 멤버의 포토카드 1장이 포함된다.

이세계아이돌은 6명의 가상인간으로 이뤄진 그룹이다. 지난 5월 가상 아이돌 최초로 서울 고척스카이돔 무대에 섰다. 고척스카이돔은 수용 인원 2만명에 달하는 대규모 콘서트 장소다. 태양, 선미 등 유명 가수와 한 무대에서 공연해 화제를 모았다.

편의점 자사앱에서 예약판매를 시작하기도 전에 일부 팬들은 ‘이세돌’ 빼빼로 선점에 나섰다. 편의점주에게 미리 구매 의사를 밝힌 뒤 발주를 부탁하는 형식이다. 서울 마포구에서 편의점을 운영하는 박영하(54) 씨는 “한 손님이 ‘이세돌 빼빼로 주문이 가능하냐’고 묻길래 처음에는 바둑 기사를 이야기하는 줄 알았다”며 “낱개로 된 제품도 아니고 6개 묶음 상품이라 5개 미만으로 주문을 넣으려 했는데 이미 10개 가까이 주문이 들어왔다”고 말했다.

빼빼로 데이는 롯데웰푸드의 연중 최대 행사이기도 하다. 연간 2000억원을 웃도는 매출 가운데 절반이 11월 11일 전후에 발생한다. 작년에는 계열사인 롯데마트·슈퍼와 협업해 ‘플레이브 빼빼로’를 선보여 인기를 끌었다. 플레이브 역시 가상 아이돌 그룹이다. 해당 제품은 출시 1시간 만에 준비 물량의 90%가 판매됐고, 이틀 만에 완판됐다.

빼빼로 데이를 기념해 출시된 제품이었지만, 큰 인기에 롯데마트·슈퍼는 한 달 뒤 2차 판매에 나섰다. 2차 물량 역시 출시 하루 만에 수도권 점포에서 완판됐다. 롯데웰푸드는 올해도 이세돌을 포함한 다양한 캐릭터와 협업한 제품을 선보일 계획이다.

가상 아이돌과 협업 전선은 K-푸드 주요 상품으로 넓어지는 추세다. 대표적인 사례가 K-팝 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’다. 케데헌에 나오는 가상 아이돌 그룹 ‘헌트릭스’와 ‘사자보이즈’의 얼굴을 패키지에 입히는 방식이다.

농심은 케데헌 열풍의 최대 수혜자로 불린다. 극 중 등장인물들이 신라면, 새우깡을 연상시키는 제품을 먹어 화제가 됐다. 농심은 지난달 29일 케데헌 한정판 신라면 1000세트 판매를 시작했는데, 1분 40초 만에 완판됐다. 농심은 케데헌 새우깡 등 한정판 협업 제품도 판매 중이다. 한국을 포함해 북미와 유럽, 오세아니아, 동남아시아 등에 출시해 해외 실적을 끌어올릴 계획이다. SPC가 운영하는 파리바게뜨도 오는 12일 케데헌 빵 5종을 출시한다.

업계 한 관계자는 “가상 아이돌은 다른 아이돌에 비해 대중적이지 않지만, 각종 리스크에서 자유로울 뿐만 아니라 가격 대비 마케팅 효과가 좋은 편”이라며 “케데헌에 등장하는 이들도 일종의 가상 아이돌로 볼 수 있어, 하반기 이들을 활용한 마케팅은 더 늘어날 것”이라고 전망했다.