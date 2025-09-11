[헤럴드경제=양대근 기자] BMW의 모터사이클 부문인 BMW 모토라드가 13일과 14일 양일간 서울 성동구 성수동 ‘RSG 성수’에서 모터사이클 페스티벌인 ‘파티 & 라이드(PARTY & RIDE)’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 행사는 건전한 라이딩 문화를 확산하고 고객과의 접점을 강화하기 위해 마련됐으며, 세계적인 액션캠 브랜드 ‘인스타360(Insta360)’과 함께 진행하는 행사로 별도의 참가비 없이 누구나 참여 가능하다.

‘파티 & 라이드’가 열리는 RSG 성수 외부 데크에는 지난 10일 완전변경 모델로 새롭게 출시한 ‘BMW 뉴 R 1300 R’과 ‘BMW 뉴 R 1300 RS’가 전시된다. 뉴 R 1300 R은 민첩한 로드스터이며, 뉴 R 1300 RS는 고성능 스포츠 투어러다. 두 모델 모두 최신 박서 엔진과 ASA 자동 변속 시스템, 첨단 전자 제어 서스펜션 등을 통해 더욱 강력한 성능과 높은 주행 편의성을 선사한다.

이와 함께 참가자들의 흥미를 자극할 프로그램도 다양하게 준비됐다. 먼저 13일에는 현장 분위기를 뜨겁게 달굴 ‘DJ 파티’가 진행된다. 오후 4시부터 10시까지 6시간 동안 6명의 DJ가 릴레이로 1시간씩 공연하며 다채로운 무대를 선보일 예정이다.

같은 날 오후 8시 30분에는 럭키 드로우가 진행된다. 추첨용 번호표는 오후 8시부터 현장에 있는 참가자에게 배부될 예정이며, 당첨자에게는 ▲BMW 모토라드 라이프스타일 제품 및 라이딩 기어 ▲R 1300 시리즈(R 1300 RT, R 1300 R, R 1300 RS) 3박 4일 시승권 ▲인스타360 카메라 등 푸짐한 경품을 증정할 계획이다.

이어지는 14일에는 뉴 R 1300 R과 뉴 R 1300 RS를 비롯한 BMW 모토라드의 다양한 최신 모터사이클을 30분 동안 무료로 시승할 수 있다. 시승 프로그램은 14일 오후 4시부터 11시까지 운영되며, BMW 모토라드 코리아의 공식 인스타그램 프로필 링크를 통해 사전 접수하거나 13일 오후 3시부터 진행되는 선착순 현장 신청을 통해 접수해야 한다.

시승을 위해서는반드시 2종 소형 면허와 개인 라이딩 기어를 지참해야 하며, 시승 모터사이클로는 ▲R 시리즈(R 1300 GS, R 1300 RT, R 1300 R, R 1300 RS) ▲F 시리즈(F 900 GS, F 900 GS ADV, F 900 R) ▲R 12 S ▲R 12 G/S 등이 준비될 예정이다.

이외에도 인스타360 부스에서는 인스타360의 다양한 제품을 전시 및 판매하며, 현장 방문 고객들을 위한 할인 코드 발행 등 특별한 혜택을 제공한다.

한편, BMW 모토라드는 고객 편의를 위해 행사 기간 동안 RSG 성수 앞 ‘성수 검사소’ 마당에 BMW 모토라드 오너 전용 주차장을 운영하며, 방문한 오너 고객에게는 전 메뉴 이용이 가능한 음료 쿠폰을 증정할 예정이다.