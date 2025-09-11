[헤럴드경제(보성)=박대성 기자] ‘2025 보성·벌교 갯뻘축제’가 오는 20일 벌교읍 장양어촌체험마을 일원에서 열린다.

이번 축제는 ‘뻘에서 놀자!’라는 주제로 벌교갯뻘축제 추진위원회(위원장 김길두)가 주최·주관하며, 유네스코 세계자연유산으로 등재된 보성벌교갯벌과 국가중요어업유산 제2호 보성뻘배어업의 가치를 널리 알리는 가족 친화형 생태 문화 축제로 추진된다.

당일 오전 10시 30분 개막식에서는 벌교갯벌의 생태적 상징성을 담은 ‘깃대종 알락꼬리마도요’ 선포식이 열려 생태 보호의 공감성을 함께 나누는 퍼포먼스가 진행된다.

축제의 백미는 제10회 레저뻘배대회이다.

뻘배는 갯벌 위를 미끄러지듯 달리는 전통 어업 도구다. 뻘배를 직접 타고 갯벌을 가르며 달려보는 경험은 아이들에게 모험심을, 어른들에게는 잊지 못할 추억을 안겨줄 것이다.

올해 처음 도입되는 ‘벌교갯뻘길 생태걷기대회’는 오후 2시부터 4시까지 진행된다.

장양어촌체험마을 주무대에서 출발해 벌교생태공원까지 왕복 7.4km 코스로, 짱뚱어코스(3.6km)와 마도요코스(7.4km)로 나뉘어 운영된다.

이번 대회는 현재 보성군이 추진 중인 ‘벌교~장도간 생태탐방로드 조성사업’(494억 원),‘보성 벌교갯벌 생태계 복원사업(70억 원)’과 연계돼 철새와 다양한 갯벌 생물을 가까이에서 관찰할 수 있는 블루관광의 모범사례로 자리매김할 전망이다.

‘벌교갯벌 레저뻘배대회’와 ‘벌교갯뻘길 생태걷기대회’ 참가 신청은 18일까지 보성군청 누리집 네이버폼을 통해 가능하며, 대회 당일인 20일에는 오전 10시 30분까지 현장 접수도 진행된다.

이 외에도 갯벌 풋살대회, 물고기 맨손잡기, 뻘배 체험존, 숯불구이 체험 등 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 프로그램이 풍성하다.

군청 관계자는 “하루 종일 갯벌에서 뛰고 구르며 자연과 하나 되는 시간은 도시에서 쉽게 누릴 수 없는 특별한 경험이 될 것이다”고 추천했다.