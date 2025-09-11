“국가는 부상 군인 치료·가족 돌봄 의무 있어” “정부, 치료 끝까지 책임질 것…지원에도 최선”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 11일 파주 군부대에서 발생한 모의탄 폭발 사고와 관련해 “군 당국은 사고 경위를 철저히 조사하여 원인을 밝히고, 국가를 위해 헌신하는 우리 장병들에게 다시는 이런 사고가 발생하지 않도록 재발 방지책을 마련해야 한다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 페이스북에 올린 게시물에서 “이 사고로 큰 충격을 받으신 부상 장병과 가족 여러분께 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “국가는 훈련 중 부상을 당한 군인의 치료와 그 가족의 돌봄을 책임질 의무가 있다”면서 “정부는 부상 장병들이 최상의 치료를 받을 수 있도록 끝까지 책임지고, 가족들에 대한 지원에도 최선을 다하겠다”고 했다.

이어 이 대통령은 “정부 차원에서도 재발방지와 안전대책 마련에 최선을 다하겠다”며 “다시 한번 사고를 당한 부상 장병의 빠른 쾌유를 기원한다”고 적었다.

전날 파주 적성면 소재 육군 포병부대에서 훈련 중 발생한 모의탄 폭발 사고로 장병 10명이 화상을 입고 군과 민간병원으로 후송됐다.