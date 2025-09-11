[헤럴드경제=서병기선임기자]SM엔터테인먼트 출신 황현희 대표가 신생 소속사 11D를 설립해 해외시장을 장악할 새로운 아이돌을 제작한다.

엔터테인먼트 11D는 ‘11th Dimension’의 약자로 대중 앞에 나타나게 될 새로운 시작과 기회를 상징하는 숫자 11과 세상을 흔드는 창조적 에너지를 만드는 공간인 ‘Dimension’을 결합한 뜻을 가지고 있다. 뜨거운 마음과 열정적인 에너지로 대중을 마주하며 설레게 만들겠다는 포부가 담겨 있다.

특히 11D를 이끄는 황현희 대표는 SM엔터테인먼트, CJ엔터테인먼트 등 굴지의 대형기획사를 거쳐 SM CHINA 파견 근무를 통해 아이돌 시장을 꽉 잡은 여성 기획자로 관심을 모은다. ‘건물 사이에 피어난 장미’로 역주행 신화를 쓴 걸그룹 하이키(H1-KEY)의 캐스팅부터 프로듀싱까지 맡아 탁월한 기획 능력을 입증했다.

뿐만 아니라 TV CHOSUN ‘미스트롯3’로 첫 오디션에 도전한 정슬을 유일한 비현역 출신 TOP 7에 올리며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 갖추고 있다. 또한 천상지희, 소녀시대, 슈퍼주니어, 샤이니 등을 트레이닝하고 F(x) 빅토리아, 슈퍼주니어 M의 조미를 직접 캐스팅하며 캐스팅 전문가로서의 탄탄한 입지를 다져왔다.

여기에 K-POP 시장을 이끌었던 FNC, 판타지오 등 대형 소속사 출신 실무진들이 대거 포진해 기대감을 높인다.

뿐만 아니라 슈퍼주니어 한경부터 사정봉, 왕리홍 등 세계적인 스타들의 콘서트와 앨범을 제작한 중국 엔터테인먼트사 Enjoy music corporate와 파트너 협약을 체결하며 해외시장 진출을 위한 초석을 다진 상황.

이에 차세대 여성리더로 떠오르고 있는 황현희 대표와 실력파 실무진, 그리고 글로벌 엔터테인먼트의 시너지로 탄생할 새로운 아이돌 그룹이 궁금해지고 있다.

세상을 뒤흔들 새로운 아이콘 탄생을 예고한 11D는 현재 걸그룹과 보이그룹 론칭 준비 중이다.