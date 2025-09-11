제15차 도시·건축공동위원회 개최 결과 상권·업무 기능 개발, 용적률 상향 등 추진 서울시 “주민편의 확보, 민간 개발 활성화 유도”

[헤럴드경제=정주원 기자] 서울시가 건국대학교가 위치한 화양2지구와 미아역 일대 역세권의 상업·업무 기능을 개발해 상권 활성화에 나선다. 용적률 상향, 보행환경 개선 등을 통해 개발 유인을 높이고 주민들의 생활 편의도 높이기로 했다.

시는 10일 열린 제15차 도시·건축공동위원회에서 ‘화양2지구 지구단위계획 결정안’과 ‘미아역 일대 지구단위계획 결정안’을 각각 수정 가결했다. 두 곳 모두 역세권 입지와 상업·업무 기능을 강화하고, 노후 지역의 개발 여건을 개선하기 위한 차원이다.

화양2지구는 주변에 건국대학교 대형 상업시설, 먹자골목 등이 밀집한 동북권 대표 대학가 상권이다. 시는 주차장 설치 기준을 완화해 저층부 상가 면적을 확보할 수 있도록 했고, 최대개발규모·공동개발 지정·필지분할선 계획 등 민간 개발을 가로막던 규제도 걷어냈다.

또한 허용용적률 인센티브를 새롭게 도입해 개발사업 참여를 유도하고, 건축한계선 계획을 조정해 가로 활성화와 보행 환경 개선을 동시에 꾀했다. 허용용적률 인센티브는 ▷공동개발(권장, 자율) ▷전층 권장용도 ▷저층부 권장용도 ▷전면공지 ▷쌈지형공지 ▷건축물형태의 6개 인센티브 항목으로 구성돼 최대 360%까지 적용이 가능하다. 이를 통해 상권 특화와 지역 이미지 개선 효과가 기대된다.

4호선 미아역 일대는 도봉로를 중심으로 정비사업이 활발히 추진되고 있는 곳으로, 업무·판매시설 바닥면적 제한을 완화해 자족 기능을 확충하고 지역 상업시설 집적을 촉진하는 방향으로 계획이 손질됐다.

최대개발규모와 건축 높이 제한도 완화해 민간 개발 유연성을 높였으며, 건축한계선 계획을 반영해 이면도로 보행 환경을 개선하는 방안도 포함됐다. 이에 따라 솔매로 및 이면도로의 도로 폭이 확장돼, 주민들이 체감할 수 있는 보행환경 향상을 도모할 예정이다.

서울시는 이번 지구단위계획 변경으로 두 지역의 개발 여건이 크게 개선될 것으로 기대한다. 조남준 서울시 도시공간본부장은 “이번 화양2지구·미아역 일대 지구단위계획 변경을 통해 개발 여건이 개선돼 자유로운 민간 개발이 보다 활성화될 것으로 예상된다”며 “이를 통해 노후화된 대학가 주변상권과 역세권 기능을 강화해 지역 경쟁력을 한층 활성화할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.