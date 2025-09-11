르노코리아, 그랑 콜레오스 출시 1주년 맞아 설문 95% 이상 고객 “차량 만족‘ 응답

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아는 그랑 콜레오스 출시 1주년을 맞아 진행한 설문 조사에서 95% 이상의 고객이 차량에 지속적인 만족감을 나타냈다고 11일 밝혔다.

르노코리아는 그랑 콜레오스를 구매한지 5개월 이상 된 고객들 중 1만명을 대상으로 지난 8일부터 10일까지 차량 만족도 설문을 진행했다.

조사 결과 총 3714명의 응답자 중 95.1%의 고객이 그랑 콜레오스의 전반적인 만족도 평가에 ‘매우 만족’(44%)과 ‘만족’(51.1%)을 답해, 출시 초기의 높은 고객 만족도가 지속되고 있음을 확인했다.

그랑 콜레오스의 세부 항목별 평가(복수 응답)에서는 ▷정숙성 ▷연비 ▷디자인 ▷안전 등의 순으로 만족도를 나타났다. 또한 전체 설문 응답 고객 가운데 88%는 지인에게 그랑 콜레오스를 추천할 의향이 있다고 밝혔다.

지난해 9월 9일 고객 인도를 시작한 이래 출시 1주년을 맞은 그랑 콜레오스는 올 8월까지 국내 시장에서 5만1076대의 누적 판매를 기록했다.

아울러 그랑 콜레오스는 ‘올해의 SUV 3관왕’, ‘SUV 중 최고 점수로 2024년 KNCAP 1등급’을 획득했다.

또한 출시 1주년을 맞아 최근 선보인 2026년형 그랑 콜레오스는 기존 고객들의 요구 사항을 적극 반영해 사용자 환경(UI) 개선과 인포테인먼트 기능을 강화하고 파노라마 선루프, 신규 내외장 컬러 등을 추가로 적용했다.