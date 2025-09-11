영웅문S#서 미션 수행하면 포인트 지급 ‘생활밀착형’과 ‘투자연계형’으로 미션 나뉘어

[헤럴드경제=경예은 기자] #서울 마포구에 사는 직장인 신모(29)씨는 매일 아침 눈을 뜨자마자 핸드폰을 연다. 손가락 터치 몇 번으로 해외주식 투자금을 모으는 ‘앱테크’를 하기 위해서다. 출석체크, 운세보기, 프로야구 스코어 맞추기 등 재밌는 미션을 수행하면 잠도 깨고 쏠쏠한 투자금도 모을 수 있다. 또 종목 리포트를 웹툰으로 그린 ‘리포툰’을 보고, 판매 중인 금융상품 정보를 봐도 포인트가 쌓인다. 쌓인 포인트로 평소 관심있던 미국 주식 엔비디아 0.005주를 산 신씨는 앱테크로 꾸준히 엔비디아 소수점 주식을 사모아 연말까지 1주를 만드는 게 목표다.

키움증권은 자사 앱테크(AppTech, 스마트폰 앱을 활용한 미션 수행을 통한 수익 창출 활동) ‘포인트 서비스’의 지난 8월 기준 서비스 이용자가 20만명을 돌파했다고 11일 밝혔다.

지난해 11월 출시된 포인트 서비스는 키움증권 앱(영웅문S#)에서 간단한 미션에 참여·수행하면 현금처럼 쓸 수 있는 포인트를 매일 받을 수 있다.

미션은 ‘생활밀착형’과 ‘투자연계형’으로 나뉜다. 생활밀착형 미션은 출석체크, 오늘의 재물운 확인하기 등 일상 속에서 재미를 느낄 수 있는 것들로 이뤄져 있다. 투자연계형 미션은 수행을 통해 자연스레 투자 정보를 얻을 수 있는 활동들로 해외주식 종목찾기, 투자리포트 웹툰보기, 키움비중 상위종목 보기 등으로 구성됐다.

포인트를 획득할 수 있는 미션 개수도 많다. 일일, 주간, 특별 미션 총 30여개가 있다. 매일 미션을 성실히 수행하면 포인트를 쏠쏠히 얻을 수 있다.

받은 포인트는 1포인트당 1원으로 변환해 ▷해외 소수점 주식 매수 ▷국내 소수점 주식 매수 ▷펀드 구매 등에 현금처럼 사용할 수 있다. 특히 소수점 주식은 소액으로도 주문이 가능해 포인트로도 우량 종목을 매수할 수 있다. 엔비디아, 테슬라, 애플 등은 물론 미국 배당 상장지수펀드(ETF), 대형 주가지수 추종 ETF 등도 간편히 투자할 수 있다.

키움증권 관계자는 “생활 속에서 재미와 작은 이익을 연결하는 것이 서비스의 핵심 가치이자 경쟁력”이라며 “앞으로도 포인트 취득 항목과 사용처를 점차 확대해 나갈 것”이라고 말했다.