임태희 교육감 만나 부천 과학고 학생 선발·운영 방향 논의

[헤럴드경제(부천)=이홍석 기자]조용익 부천시장이 부천 과학고등학교 입학생의 50%를 관내 학생으로 선발하는 지역 할당제 도입을 건의했다.

조용익 시장은 지난 10일 임태희 경기도교육감을 만난 자리에서 이같이 밝혔다.

이 자리에는 부천에 지역구를 두고 있는 서영석(부천시갑)·김기표(부천시을)·이건태(부천시병) 국회의원도 참석했다.

부천시는 지난 3월 경기도교육감 지정 고시로 부천 과학고 유치를 최종 확정했다.

경기도에서는 부천을 포함한 4곳에서 과학고 신설·전환을 추진하고 있다. 부천 과학고는 지역 특화산업인 로봇 분야 특화 교육과정을 운영할 예정이다.

조 시장은 “부천 청소년들은 과학교육 수요에 비해 진학 기회가 부족했다”며 “정원의 50%를 지역 학생에게 배정하면 우리 지역 청소년들이 첨단 과학인재로 성장할 기회를 넓히고 우수 인재 유출을 막을 수 있다”고 강조했다.

실제로 부천시는 도내에서 과학중점고를 가장 많이 운영하는 지자체로, 학교별로 융합인재교육(STEAM) 과목 개설 및 수강이 활발하다.

관내 4개 대학, 5대 특화산업 연구소, 온세미코리아·DB하이텍 등 첨단기업과 연계한 연구개발(R&D) 기반도 탄탄해 과학 인재 양성의 최적지로 꼽힌다.

하지만 과학고와 같은 심화교육기관 진학 기회는 부족해 매년 중학생 300여 명이 다른 지역으로 유출되는 실정이다.

이는 지역의 경쟁력 약화로 이어질 수 있어 적극적인 대응이 필요하다는 것이 시의 설명이다.

조 시장은 “부천 과학고는 국가 과학기술 발전과 지역 간 균등한 인재 육성, 첨단과학 교육도시를 향한 부천의 도약을 이끄는 동력이 돼야 한다”고 밝혔다.

부천 과학고는 오는 10월 교육부 중앙투자심사와 예산 확보를 거쳐 내년 설계 및 착공 후 2027년 3월 개교한다.

부천 과학고는 미래 과학·융합인재 육성을 위해 인공지능(AI) 로보틱스 전공트랙과 부천예술과학아카데미(BASA) 등 특화교육과정을 운영할 예정이다.