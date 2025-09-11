[헤럴드경제=조범자 기자] 석연치 않은 이유로 징계받았던 윤재명 쇼트트랙 대표팀 감독이 복귀한다.

대한빙상경기연맹은 10일 이사회를 열어 윤재명 감독의 복귀를 의결했다. 연맹에 따르면 대한체육회 승인 등 행정 절차가 마무리되면 윤 감독은 진천선수촌에 합류해 대표팀을 이끌 예정이다.

윤재명 감독은 지난 5월 국제대회 기간 수십만원의 식사비 공금 처리 관리 문제를 이유로 연맹 스포츠공정위원회로부터 자격 정지 1개월의 징계를 받았다.

윤 감독은 상위 기구인 대한체육회 공정위원회 재심의를 청구했고, 대한체육회는 관련 내용이 징계 사항이 아니라며 윤 감독의 손을 들어줬다.

연맹은 그러나 대한체육회 결정과 별개로 인사위원회를 다시 연 뒤 재징계를 결정했다. 선수단 관리 소홀 문제 등의 사유를 들어 윤 감독의 보직을 변경하고 김선태 연맹 이사 겸 성남시청 감독을 임시 총감독으로 선임했다.

빙상계 안팎에선 지도자 교체 과정에 문제점을 제기했다.

정치권에서도 나섰다. 국민의힘 진종오 의원은 김선태 임시 총감독이 2019년 선수단 관리 소홀 및 허위 보고, 직무 태만 등의 사유로 자격 정지 1년의 중징계를 받았다면서 국가대표 감독 선발 및 운영 규정을 어겼다고 지적했다.

연맹은 비판 목소리가 잇따르자 지난 5일 김선태 임시 총감독을 진천선수촌에서 퇴촌 조처한 뒤 윤재명 감독의 복귀를 결정했다.

결국 윤재명 감독은 지난 5월 징계 후 4개월 만에 감독직에 복귀했고, 쇼트트랙 대표팀은 윤 감독 체제로 5개월 앞으로 다가온 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 준비한다.