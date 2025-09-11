17개 시·군 29개 업체 170여 개 품목 참여

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구가 추석을 앞두고 오는 16일과 17일 양일간 중구청 앞 광장에서 직거래 장터를 운영한다.

이번 장터는 전국 각지의 우수한 농·특산물을 주민에게 산지 직송으로 저렴하게 공급하는 한편 농가의 판로 확보를 돕기 위해 마련됐다.

장터에는 충북 영동, 전북 부안, 경북 문경, 강원 속초 등 17개 시·군의 29개 업체가 참여한다. 전북 부안군(버섯, 젓갈), 전북 무주군(꿀, 도라지청), 경북 문경시(사과), 강원 원주시(참기름, 들기름), 강원 횡성군(한우), 강원도 영월군(잣) 등 각 지역을 대표하는 다양한 농·특산물 170여 개 품목이 구민을 찾아간다.

시중가 대비 최대 55%까지 할인된 가격으로 구입할 수 있으며 카드 결제와 온누리상품권 구매도 가능하다.

참여 업체들은 판매 수익금의 일부를 사회복지공동모금회에 기부할 예정이다. 또한, 중구는 장터 이후에도 구민들이 우수한 품목을 구매할 수 있도록 AI 내편중구를 통해 업체 정보를 지속해서 제공할 계획이다.

구 관계자는 “추석 상차림을 준비하는 주민 여러분께 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 이번 직거래 장터가 농가와 소비자가 함께 웃는 상생의 장이 되길 기대한다”고 밝혔다.