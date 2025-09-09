KD·동신건설·동부건설 두자릿수 상승률 기록 KRX 건설지수 한달 새 5.6% 하락

[헤럴드경제=경예은 기자] 지난 한 달간 건설지수가 하위권에 머물며 부진을 이어갔지만 최근 정부의 대규모 신규 주택 공급 계획 발표에 건설주 주가가 일제히 반등했다. 특히 공공사업 비중이 높은 중견 건설사를 중심으로 재평가 가능성이 부각되고 있다는 분석이 나온다.

9일 한국거래소에 따르면 지난 7일 정부의 ‘주택공급 확대 방안’ 발표로 이틀날 건설주가 일제시 상승세를 기록했다. 2030년까지 수도권에 총 135만호의 신규 주택을 공급하겠다는 게 이번 주택공급 확대 방안의 골자다.

당일 동신건설은 전일 대비 15.16% 급등했고, KD는 상한가(30%)를 기록했다. 동부건설(10.74%), 금호건설(9.38%) 등도 두 자릿수에 가까운 상승률을 보이며 중견 건설사를 중심으로 강세가 두드러졌다. 반면 GS건설(2.29%), POSCO홀딩스(1.08%), DL이앤씨(1.04%) 등 대형 건설사도 동반 상승했지만 오름폭은 제한적이었다.

그동안 건설업계는 중대재해처벌법(중처법) 여파로 한파를 겪어왔다. 이재명 대통령이 선포한 ‘산재와의 전쟁’이 시장에 먹구름을 드리웠다. 한국거래소에 의하면 최근 한달(8월8일~9월8일)간 KRX 건설 지수 등락률은 –5.6%로 뒤에서 3등을 기록했다. 아울러 올해만 네 차례 중대재해가 발생한 포스코이앤씨의 최대 주주 포스코홀딩스의 주가는 지난 6개월(3월7일~9월8일) 동안 약 11.8% 하락했다.

그럼에도 불구하고 시장에서는 이번 정부 대책으로 건설주에 주목할 필요가 있다고 봤다.

김세련 LS증권 연구원은 지난 8일 보고서에서 “수도권 공급에 공공 주도가 확실해진 만큼 공공 노출도가 높은 중견 건설사에 기회요인이 된다”고 판단했다. 다만 대형 건설사의 경우 안전 관련 문제로 공급 확대 동력이 다소 감소했고 공사 기간 지연에 따른 비용 증가가 우려된다는 설명이다.

이경자 삼성증권 연구원도 “착공 물량 확대가 곧 입주 물량 증가로 이어진다는 점에서 건설사 실적에 긍정적 영향을 미칠 것”이라며 “민간 주택 공급 여건 개선을 위한 인허가 절차 간소화, 공적 보증 지원 강화, 모듈러 주택 공급 활성화 등도 업계에 도움이 될 것”이라고 덧붙였다.

앞서 7일 국토교통부는 2026년부터 2030년까지 수도권에서 매년 27만호씩 총 135만 가구를 착공하는 주택공급 확대방안을 발표했다. 이는 최근 3년(2022~2024년) 연평균 착공 실적 대비 11만2000호 많은 수준으로 수도권 연간 9만2000호, 서울 2만6000호의 주택 부족분을 메우기 위한 조치라는 것이 이 연구원의 해석이다.

공급 속도를 높이기 위한 방안도 제시됐다. 정부는 기존에 민간에 매각하던 한국토지주택공사(LH) 공동주택 용지를 직접 시행으로 전환하고, LH 소유 비주택 용지의 용도 전환을 통해 물량을 늘리기로 했다. 또 수도권 공공택지 사업 속도를 높여 12만1000호를 추가 공급하고, 노후 공공임대·공공청사 재건축, 유휴부지 활용 등을 통한 도심 공급 확대에도 나선다.

정비사업 활성화도 포함됐다. 정부는 공공 도심복합사업과 1기 신도시 정비사업 개선안을 추진하는 한편, 인허가 절차를 간소화하고 주택도시보증공사(HUG)의 공적 보증 지원 한도를 연간 86조원에서 100조원으로 확대한다. 조기 착공 시 미분양 매입 확약을 제공해 민간 참여도 독려한다는 방침이다.