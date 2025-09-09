오드타입, 동남아권 중심 글로벌 진출 속도 위찌·RR뷰티도 글로벌 오프라인 입점 검토 IPO 앞두고 패션 外 신성장 동력 확보 집중

[헤럴드경제=전새날 기자] 무신사가 기업공개(IPO)를 앞두고 패션을 넘어 뷰티 카테고리 확장에 속도를 내고 있다. 특히 PB(자체 브랜드)를 전면에 내세워 글로벌 시장을 공략하고 있다.

9일 업계에 따르면 무신사 뷰티는 K-뷰티 수요 및 관심이 높은 아시아권을 중심으로 사업을 전개하고 있다. 현지 온·오프라인 채널을 병행한 다각적 진출로 브랜드 인지도와 판매 기반을 넓히고 있다.

무신사는 지난 2023년 4월 론칭한 ‘오드타입’을 앞세워 뷰티 PB 사업을 펼치고 있다. 오드타입은 새로운 형태의 어플리케이터와 감각적인 브랜딩을 앞세우며 인기를 끌었다. 실제 무신사에 따르면 올해 상반기 기준 오드타입의 거래액은 전년 동기 대비 4배 이상 증가했다.

대표 제품인 ‘언씬 벌룬 틴트’는 2024년 5월 출시 이후 1년 만에 누적 40만개 이상 팔리며 인지도를 견인하고 있다. 립 제품의 인기에 힘입어 지난 7월 말에는 ‘언프레임드 하이드로 블로우 틴트’라는 신제품을 출시했다.

오드타입은 또 지난달 말레이시아 최대 H&B 스토어 체인 중 한 곳인 ‘가디언즈’의 주요 점포 두 곳에 입점하며 동남아 시장에 진출했다. 무신사는 말레이시아 매장 입점을 시작으로 하반기 점포 수를 늘리는 방안을 검토 중이다.

업계 한 관계자는 “처음부터 한 브랜드의 모든 제품이 입점하는 것은 드문 일”이라며 “오드타입의 브랜드 콘셉트와 아이코닉한 제품이 현지 1020세대의 취향에 적중할 것이라는 기대가 반영된 것”이라고 말했다.

오드타입은 일본에서도 좋은 성과를 기록 중이다. 로프트, 프라자에 이어 올해 앳코스메 매장까지 입점했다. 올해 초 열린 ‘코스메위크 도쿄’에도 참가해 약 50개 글로벌 바이어들과 네트워크를 구축했다. 이달 큐텐에서 마련한 메가와리 행사에서는 대표 제품 ‘언씬 벌룬 틴트’가 전체 랭킹 톱100에 이름을 올렸다. 립 카테고리에서는 30위권에 진입하며 입점 6개월 만에 성장 가능성을 입증했다.

태국에서는 지난 5월 대형 쇼핑몰 내 팝업스토어를 통해 오프라인 접점을 확대했다. 현지 소비자 취향을 반영해 액세서리 수요에 맞춘 키링 틴트를 별도 제작하고, 인플루언서 협업 마케팅으로 판매와 인지도 제고라는 성과를 거뒀다.

온라인 채널도 꾸준히 넓히고 있다. 싱가포르 이커머스 플랫폼 ‘코코모’에 입점해 동남아 고객과 소통했고, 미국 아마존에서 북미 소비자와 접점을 확대했다. 글로벌 뷰티 플랫폼 ‘스타일바나’에도 이달 중 공식 입점할 예정이다. 무신사는 앞으로도 지역별 프로모션과 기획전을 통해 현지화된 마케팅을 전개한다는 방침이다.

뷰티 PB ‘위찌’와 ‘레스트앤레크리에이션 뷰티’도 동남아권을 중심으로 글로벌 진출을 검토 중이다. 현재 위찌만 미국 아마존 온라인에 입점한 상태다. 지난 3월 일본 도쿄에서 이들 브랜드를 소개하는 팝업에서는 유통사 바이어 등 업계 관계자 500여 명이 방문했다.

무신사의 광폭 행보는 IPO를 앞두고 성장성을 부각하려는 의도로 풀이된다. 지난 6월 열린 ‘글로벌 파트너스데이’에서는 오는 2030년까지 글로벌 시장에서 연간 거래액 3조원을 달성하겠다는 목표를 밝히기도 했다.

업계 한 관계자는 “K-뷰티는 이미 글로벌 시장에서 경쟁력을 입증했지만, 브랜드 다변화와 현지화가 장기적인 성공의 관건”이라며 “무신사가 PB를 중심으로 직접 브랜드를 키우고 글로벌 유통 채널을 확장하는 방식은 안정적인 수익 구조를 확보하는 동시에 투자자들에게도 매력적으로 어필할 수 있다”고 평가했다.

업계에서는 무신사가 IPO 이후 글로벌 패션·뷰티 플랫폼으로 도약할 수 있을지 주목한다. 뷰티라는 새로운 축을 더하며 시장 외연을 확장하고 있는 만큼, 향후 글로벌 무대에서의 성과가 IPO 흥행과 직결될 전망이다.

무신사 관계자는 “글로벌 시장에서 온·오프라인 유통을 확대하고 현지화 전략을 통해 감각적인 K-뷰티를 선보일 것”이라고 말했다.