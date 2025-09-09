KAIST와 손잡고 8회차 실습형 교육…‘AI 허브·라운지’로 혁신 확산

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획재정부가 공무원들의 인공지능(AI) 활용 역량 강화에 나섰다. 전 세계적으로 AI 전환이 가속화되는 가운데, 정책의 효율성과 정확성을 높이기 위한 ‘AI 전사(戰士)’ 육성 프로젝트를 본격 가동했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 9일 정부세종청사에서 열린 ‘기획재정부 AI 역량 강화 교육’ 출범식에서 “AI는 국가경쟁력과 미래 먹거리를 좌우하는 핵심 요소”라며 “AI 활용능력은 초혁신경제 구현을 이끌어나갈 공무원이 반드시 갖춰야 할 기본 소양”이라고 강조했다.

이번 교육은 KAIST AI 대학원과 연계해 실습 중심의 체계적인 전문과정으로 진행된다. 국내 대학원과 협력해 정부 부처가 전문 AI 과정을 개설하는 것은 이번이 처음이다. 총 8회차로 구성된 과정에는 대형언어모델(LLM) 활용, AI 코딩 실습과 애플리케이션 제작, 챗봇 구현, 검색증강생성(RAG) 기술, AI 에이전트·워크플로우 구현, 머신러닝 기반 데이터 분석 등이 포함됐다.

구 부총리는 “경제 전 분야를 아우르는 기획재정부 업무 특성상 AI와의 접목은 막대한 시너지를 낼 수 있다”며 “방대한 데이터 처리와 정교한 패턴 분석을 정책에 접목해 국민이 체감하는 성과를 만들어가겠다”고 말했다. 그는 직접 주말을 활용해 강의 영상을 시청할 계획임을 밝히며 직원들의 적극적인 참여를 독려했다.

직원들의 기대도 높다. 출범식에 참석한 한 직원은 “AI 활용에 관심이 많았지만 접근 방법이 막막했는데, 실습 중심 교육이 마련돼 반갑다”며 “KAIST 전문가로부터 최신 동향과 실무 노하우를 배울 수 있어 의미 있는 기회”라고 평가했다.

기재부는 AI 학습 인프라 확충에도 속도를 내고 있다. 지난 2월에는 ChatGPT와 Perplexity를 접목한 자체 플랫폼 ‘AI 허브’를 정부 부처 최초로 구축했고, 이달 중에는 ‘MOEF AI 라운지’를 신설해 직원들이 자유롭게 AI 정보를 공유할 수 있는 환경을 마련한다. 향후에도 AI 대전환 시대에 걸맞은 조직 역량 강화와 정책 성과 창출을 지속적으로 추진한다는 방침이다.