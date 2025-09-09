AI기반 GOP과학화경계작전 부대, 드론공작소 점검 장병들과 간담회 등 전투력 발휘 부대 여건 개선 강조

[헤럴드경제=전현건 기자] 김규하 육군참모총장이 취임 후 첫 행보로 경기도 연천에 위치한 제5보병사단을 찾아 인공지능(AI) 기반 GOP과학화경계작전 시범부대와 드론을 제작·정비·교육하는 ‘드론공작소’를 점검했다.

육군은 9일 “김 총장은 전날 군생 현장을 확인했다”며 “창끝부대 장병들과 소통하는 시간도 가졌다”고 밝혔다.

이번 현장확인은 ‘강한 육군, 신뢰받는 육군’을 지휘목표로 제시한 김 총장이 취임 직후부터 현장·행동 중심의 리더십을 실천하기 위해서다.

김 총장은 우선 육군 인공지능센터가 자체 개발한 군 AI 모델을 활용해 AI기반 과학화경계작전 체계를 시범 적용하고 있는 GOP대대를 방문했다.

시범 적용 결과에 따르면 AI 객체 인식과 분석 기술을 적용한 경계작전은 기존에 비해 상당한 효과가 있는 것이 입증됐다.

향후 육군은 AI 딥러닝 학습을 통해 군 AI 모델을 고도화해 나갈 방침이다.

GOP대대장 손영주 중령은 “AI기반 객체 인식 덕분에 경계효율성이 높아져 장병들이 보다 집중력 있게 임무수행할 수 있게 됐다“며 ”임무완수에 최선을 다하겠다”고 말했다.

김 총장은 또 최근 국방부가 추진 중인 ‘50만 드론 전사 양성’에 발맞춰 5사단에서 운영 중인 ‘드론공작소’를 방문했다.

드론공작소에서 김 총장은 드론을 직접 운용해보며 분대급 규모까지 보급 예정인 상용 교육용 드론 운용자 집체 교육체계를 확인했다.

김 총장은 드론 운용 능력 향상에 힘쓰고 있는 장병들에게 “미래전 양상의 변화를 선도할 수 있도록 창의성과 전문성을 발휘하는 드론 전사가 돼 달라”며 육군 차원의 정책적 지원 방안 마련을 위한 다양한 의견을 청취했다.

마지막으로 김 총장은 간담회를 통해 장병들을 격려하고 애로사항에 대해 소통했다.

김 총장은 “창끝부대의 여건 개선은 강군으로 도약하기 위한 필연적 과정”이라며 “육군 구성원의 첫 출발지인 창끝부대의 공간 혁신과 여건 개선을 통해 ‘매력있는 육군’으로 만들어가겠다”고 강조했다.