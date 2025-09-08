16일 오후 2시부터 발행 시작…1인 월 50만원 한도, 7% 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 추석을 맞아 지역 소상공인 지원과 지역경제 활성화를 위해 ‘동대문구 사랑상품권’을 발행한다.

이번 상품권은 오는 16일 오후 2시부터 총 33억 원 규모로 발행되며, 동대문구 내 가맹점에서 사용 가능하다.

특히 7% 할인된 금액으로 구매할 수 있어 구민들의 체감 혜택이 클 것으로 기대된다.

구매 한도는 1인당 월 50만 원, 보유 한도는 150만 원이며, 구매일로부터 최대 5년간 사용할 수 있다.

‘서울페이플러스’앱을 통해 간편하게 구매할 수 있다. 자세한 사항은 서울페이플러스 고객센터에서 확인할 수 있다.

이필형 동대문구청장은 “추석을 맞아 가족과 함께하는 외식과 쇼핑 수요를 지역 내 소비로 연결하기 위해 상품권 발행을 기획했다”며 “할인 혜택으로 구민들의 부담을 줄이고, 동시에 지역 소상공인 매출 증대와 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다. 많은 구민들의 관심과 이용을 부탁드린다”고 밝혔다.