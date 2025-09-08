취임 후 첫 간담회…국가유산정책 발표 “유네스코에 남북 DMZ 평화 선언 제의” K-헤리티지 확산·AI 생태계 조성 등 계획

[헤럴드경제=김현경 기자] 국가유산청이 내년 한국에서 열리는 유네스코 세계유산위원회에 북한을 초청하고, 금강산 사찰 복원을 논의하는 등 남북 관계 회복의 마중물 역할을 할 방침이다.

허민 국가유산청장은 8일 서울 중구 덕수궁 석조전에서 취임 기자간담회를 열고 “내년에 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회에 북한을 초청하고자 한다”며 “이를 위해 오드레 아줄레 유네스코 사무총장에게 남북한이 함께 할 수 있는 일을 중재해 달라는 내용의 서신을 보냈다”고 밝혔다. 이어 오는 11월 말 예정된 유네스코 총회에서 구체적으로 논의할 것이라고 덧붙였다.

그는 최근 한국을 찾은 테레사 파트리치오 국제기념물유적협의회(ICOMOS·이코모스) 위원장, 아루나 프란체스카 마리아 구즈랄 국제문화유산보존복구연구센터(ICCROM·이크롬) 사무총장 등 유네스코의 주요 자문기구에도 이 같은 입장을 전달했다고 설명했다.

허 청장은 특히 비무장지대(DMZ)를 언급했다며 “DMZ는 세계에서 유일하게 남은 분단국가에서 역사, 문화, 자연이 모두 보존된 곳이다. DMZ에서 세계에 평화의 메시지를 전달할 수 있다”고 강조했다.

또한 “남북한이 (세계유산으로) 공동 등재하면 어떠냐는 의견도 전했다”며 “내년 세계유산위원회 자체는 부산에서 열리더라도 DMZ에서 평화의 선언을 같이할 수 있도록 방안을 제의했다”고 설명했다.

허 청장은 올해 7월 북한이 세계유산으로 등재한 금강산의 4대 사찰 중 하나인 유점사에 대해서도 “서로 복원하기로 합의했으나 남북 관계가 경색되면서 시행되지 못했다. 향후 풀어야 할 문제”라며 민간 단체와 함께 협력 체계를 마련하겠다고 밝혔다.

아울러 2018년 이후 중단된 고려 궁궐터 개성 만월대와 태봉국 철원성의 남북 공동 조사를 다시 추진할 계획이다. 다만 “정부와 함께 상의해 가면서 민간 교류의 물꼬를 터보겠다”고 덧붙였다.

국가유산청은 이날 이같은 내용을 포함한 이재명 정부의 국가유산 정책과 중점 추진 과제를 발표했다.

‘문화강국의 원천 K-헤리티지, 국민 곁으로 세계 속으로’라는 비전 아래, 국민과 함께 K-헤리티지를 향유하는 ‘열린 국가유산’을 실현하기로 했다. 또 K-헤리티지를 통해 글로벌 유산 강국으로 도약하며, 조직·인사·예산 혁신으로 국민 중심의 국가유산 행정 효율성을 향상시킨다는 목표다.

허 청장은 “K-헤리티지(heritage·유산)는 문화강국의 원천이자 추진체”라며 “K-컬처 300조원 시장에 K-헤리티지가 기여할 수 있는 기반을 형성하겠다”고 설명했다.

또한 주요 정책 과제 중 하나로 인공지능(AI)을 꼽았다. 국가유산에 특화된 AI 모델을 개발해 내년부터 국가유산 생성형 AI 생태계를 조성하고, 시공간과 언어의 제약이 없는 맞춤형 해설 서비스를 제공할 예정이다. 국가유산 3차원(3D) 원천자원도 지속적으로 확충해 게임, 영화, 드라마 등 연관 산업이 활성화될 수 있도록 지원한다.

허 청장은 “국가유산 AI 학습 데이터를 구축해 개방함으로써 역사 왜곡을 방지하고, 세계 어느 나라에서나 우리나라의 국가유산을 볼 수 있도록 대형언어모델(LLM)을 만들 것”이라고 설명했다.

국가유산청은 내년 7월 부산 벡스코(BEXCO) 일대에서 열리는 유네스코 세계유산위원회를 성공적으로 개최하겠다는 다짐도 밝혔다.

개최국으로서 세계유산위원회의 의제를 주도하고, 협약국과의 교섭 활동을 통해 일본 하시마(端島, 일명 ‘군함도’), 사도광산 등 세계유산 갈등 이슈에 대응하기 위한 우호적 환경을 조성할 방침이다. 2021년 세계유산에 등재된 ‘한국의 갯벌’에 충남 서산과 전남 무안·고흥·여수 갯벌을 포함하는 2단계 확대 등재도 이끌 계획이다.

국가유산청은 또한 K-헤리티지의 글로벌 확산을 위해 궁궐 외국인 특화 프로그램을 확대하고, 높아지는 국가유산 문화상품에 대한 수요를 반영해 경복궁에 국가유산 대표 상품점(플래그십 스토어)을 조성한다. 상품점은 오는 2026∼2027년 공사를 거쳐 경복궁 주차장 구역에 설립할 계획이다.

국가유산청 관계자는 “현재 궁궐, 공항 등에서 운영하는 문화상품 판매 시설은 공간이 협소하고 특화 상품이 부족해 한계가 있다”며 “국가유산 브랜드 가치를 제고할 것”이라고 말했다.

이 밖에도 내·외국인의 관심이 큰 고궁 야간 개방을 단계적으로 확대하고 천연동굴 등 비공개 천연기념물을 특별 개방하는 기회도 늘릴 예정이다.

더불어 10월 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 우리 유산의 우수성을 널리 알리기 위해 국보 ‘성덕대왕신종’의 타종을 추진할 계획이다.

허 청장은 “문화강국의 뿌리이자, K-컬처의 원천인 K-헤리티지의 가치가 국내를 넘어 세계로 이어지도록 다양한 정책을 발굴하고 이를 뒷받침할 수 있는 재정을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.