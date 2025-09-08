[헤럴드경제=민성기 기자] 박지원 더불어민주당 의원이 지난 3일 중국 전승절 80주년 기념행사에서 김정은 북한 국무위원장을 만나 두 차례 말을 건넸으나 외면당한 것에 대해 “결코 나쁘다, 안 좋다고 생각할 필요가 없다”고 말했다.

박 의원은 8일 YTN 라디오 ‘김영수의 더 인터뷰’와의 인터뷰에서 “제가 가서 서너 발 떨어진 곳에서 뒤에 있었으니까 ‘김정은 위원장님! 저 박지원입니다!’ 하고 두 번 (불렀음에도)에도 안 돌아보더라”라며 “경호원들이 강하게 제지를 해서 ‘그 이상 안 돌아보면 됐지’ 하고 돌아왔다”며 이같이 말했다.

박 의원은 또 최선희 외무상을 보고 “상동지! 오랜만입니다!” 했으나 그가 “외면했다”고 덧붙였다.

박 의원은 “북한은 늘 (한국을) 의심하고 못 믿는다. 예를 들면 김대중 전 대통령의 햇볕 정책을 (두고) ‘왜 햇볕 정책이라고 하냐 우리가 박테리아냐? 햇볕에 쬐여 다 죽인다는 말이냐?’ 이런 것까지 의심했다”고 말했다.

박 의원은 “이번에 우원식 국회의장이 ‘7년 만에 만났습니다. 반갑습니다’ 하니까 김정은 위원장이 ‘반갑습니다’ 하고 악수를 한 것, 또 제가 불렀던 최선희 외무상이 (저와) 눈이 마주친 것은 상당히 좋은 신호”라고 주장했다.

박 의원은 “북한에서 (이번 접촉을 통해) 김정은 위원장이 ‘아, 진짜 이재명 대통령이 남북 대화를 바라고 있구나’ 하는 것을 읽었다고 생각한다”며 “결국 저는 나쁘다고 보지 말자, 성공적인 조우였다 이렇게 표현한다”고 밝혔다.

야당에서 ‘악수 한 번에 너무 황송해하는 것 아니냐’고 지적하는 데 대해서는 “요즘 여야 간에도 악수도 안 하겠다고 하는데”라고 답했다.

박 의원은 김 위원장의 방중 일정에 딸 김주애가 동행한 데 대해 “김주애는 중국까지 온 건 사실인데 열병식이나 만찬장 등 공식 행사에는 나타나지 않았다”며 “직책이 없기 때문에 중국 공식적인 행사에 초청을 받는 대상이 안 됐을 것”이라고 말했다.

또 “서방 세계 특히 우리나라에서도 ‘김주애가 김정은의 후계자가 될 것이다’, ‘후계자 수업을 받는다’라고 하지만 그렇게 보지 않는다”며 “사회주의 국가, 봉건사회에서 딸이 후계자가, 또 여성이 국가 원수가 된 적은 없다”고 반박했다.

박 의원은 “김정은, 김여정은 김주애 나이 때 스위스에 유학하고 있었는데 아무도 우리는 몰랐다”며 “아들은 지금 서방 세계 어딘가에서 유학을 하고 있을 것인데 이를 은폐하기 위해 김주애를 내세우고 있다”고 추측했다.