‘9·7 부동산 대책’ 시행 첫 날 1주택 전세대출 고객 혼선 빚어 7일까지 최초계약만 기존 한도 만기연장시 대출증액 새규정 적용 자산가 향후 추가 대책 예의주시

“이번에 전세대출 한도가 2억원으로 줄었던데 지난번 상담한 대로 대출이 나올까요?”

정부의 ‘9·7 부동산 대책’ 시행 첫날 은행권에는 새로운 대책이 대출에 미칠 영향 관련 고객 문의가 쏟아졌다. 특히 1주택자의 전세대출 한도가 2억원으로 묶이면서 실거주 주택 전세 갱신 시점을 앞둔 차주들은 난감하다는 반응이었다. 고액 자산가들은 규제 지역이 추가로 지정되기 전에 미리 비규제 지역의 고가 아파트를 구매해야 할지 은행권에 문의하고 있다.

8일 금융권에 따르면 은행들에서는 이날 오전부터 금융위 대출 규제에 따른 영향을 묻는 고객들의 질의가 이어지고 있다. 은행 한 관계자는 “기존에 대출 상담을 받았던 고객들이 이번 대책 이후 이상이 없는지 묻는다”며 “대책 첫날인 만큼 앞으로 점점 관련 문의가 늘어날 것으로 보인다”고 말했다. 다른 은행 관계자는 “지난주 전세대출 계약을 한 1주택 고객들을 중심으로 대출 실행에 문제가 없는지에 대한 문의가 들어오고 있다”고 말했다.

특히 1주택자의 전세대출 한도가 2억원으로 줄어들면서 만기 연장을 앞둔 1주택 차주들이 혼란스러워하는 상황이다. 현재 주택 한 채를 보유하면서 다른 지역에서 전세를 살고 있는 A씨는 “갱신 시점을 앞두고 있는데 청구권을 써서 연장할 예정”이라며 “지금 대출이 3억원인데 이번에 2억원으로 줄어든다고 해서 이번에 부랴부랴 어떻게 되는 건지 알아봤다”고 말했다.

금융위원회는 전날 ‘긴급 가계부채 점검회의’를 열고 1주택자의 수도권·규제 지역 전세대출 한도를 2억원으로 일괄 축소하는 내용의 대출 규제 방안을 발표했다. 지금까지는 서울보증보험(SGI) 3억원, 주택금융공사(HF) 2억2000만원, 주택도시보증공사(HUG) 2억원 등 기관마다 한도가 달랐다.

정부가 전세 대출에 고삐를 죈 것은 전세 대출이 늘면서 전셋값이 오르고, 갭투자(전세 끼고 매매)가 확대되면서 덩달아 집값도 올랐다고 판단했기 때문이다. 금융위에 따르면 2015년 46조원 수준이던 전세대출 규모는 지난해 말 기준 200조원으로 늘었다.

이번 대책으로 1주택자의 전세대출 한도 축소로 해당 규제 적용을 받는 1주택자 규모는 약 1만7000명으로 추산된다. 수도권·규제 지역 내 1주택자의 전세대출 이용자(5만2000명)의 30% 수준이다. 이들의 대출 금액은 평균 약 6500만원가량 줄어들 전망이다.

A씨 사례처럼 기존 전세대출 이용자가 대출을 연장할 경우에는 지난 7일까지 최초 임대차 계약을 체결했을 때만 기존 한도까지 대출을 취급할 수 있다. 단, 만기를 연장하면서 대출금액을 증액할 경우에는 새 규정을 적용한다.

또한 이번 대책에서 규제 지역 주택담보인정비율(LTV) 상한을 40%로 낮춘 것과 관련해서는 해당 지역에서 15억원 미만의 주택을 구매하려는 차주들이 골치를 앓는 분위기다. 금융위는 규제 지역에 적용되는 LTV 상한을 기존 50%에서 40%로 강화했다. 다만 지난 6·27 대책에서 이미 주택담보대출 한도를 6억원으로 줄였기 때문에 강화된 한도가 적용 대상은 15억원 미만 주택으로 한정된다.

은행권 한 관계자는 “규제 지역에는 15억원 이하 아파트가 거의 없다”며 “가락동이나 문정동 등 송파구에 있는 일부 구축 아파트들이 이에 해당할 것”이라고 말했다.

이런 가운데 신한은행과 하나은행은 이날 오전부터 비대면 주택담보대출과 전세자금대출을 취급하지 않고 있다. 두 은행은 공통적으로 “LTV(주택담보비율) 조정 등 어제 발표된 새 가계대출 규제를 전산 시스템에 반영하려면 1주일 이상 시간이 필요하다”고 설명했다.

자산가들은 앞으로 나올 추가 대책을 예의주시하는 분위기다. 이번 LTV 조치의 영향이 당장은 제한적이더라도, 앞으로 규제 지역이 확대될 경우 주요 변수가 될 수 있기 때문이다. 신진창 금융위원회 금융정책국장은 전날 사전 브리핑에서 “앞으로 규제 지역이 추가로 더 지정될 경우에도 이번에 강화된 LTV가 적용된다”고 언급했다.

은행 PB(개인 자산관리)센터에는 규제 지역이 추가 지정되기 전에 마포구나 강동구에 있는 고가의 아파트를 지금이라도 매매해야 하는 것 아니냐는 자산가들의 문의가 이어지고 있다.

그 밖에 정부는 이번 발표에서 6·27 대출규제 우회 수단으로 지적받던 주택매매·임대사업자의 수도권·규제 지역 주택담보대출 전면 금지, 대출금액이 클수록 금융회사가 주택금융신용보증기금(주신보)에 내는 출연요율을 높게 산정하는 내용 등도 포함했다.

더 나아가 금융당국은 더 강력한 추가 대책도 예고했다. 전세대출에도 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 적용하는 방안, 전세대출 보증비율을 추가로 낮추는 방안, 주택담보대출 위험가중치 조정 등 거시건전성 규제를 강화하는 방안 등이 거론된다.

신진창 국장은 규제 지역 추가에 대해 “이번에 포함되지 않았지만 (앞으로)추가될 수 있다”고 밝혔다. 또한 전세대출을 DSR 규제에 포함하는 것과 관련해서도 “가계부채 관리와 서민 주거 안정 등에 미치는 영향 등을 고려해 구체적인 시행 시기와 방식 등을 결정하겠다”고 말했다. 김벼리·정호원 기자