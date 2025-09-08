‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’ 공개 39.1인치 초대형 MBUX 하이퍼스크린 적용 AI 기반 MB.OS 슈퍼브레인 탑재 2026년 상반기 글로벌 출시 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠가 브랜드의 글로벌 스테디셀러 모델의 자리를 오랜 기간 지켜온 ‘GLC’의 첫번째 순수 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) ‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’를 8일 세계 최초로 공개했다.

오는 2026년 상반기 중 글로벌 출시 예정인 이 차량은 벤츠 차세대 전동화 차량 라인업의 첫 번째 모델로 개발 단계부터 전세계 고객들의 다양한 피드백을 반영, GLC 차량 고유의 정체성을 유지하면서도 고객 선호 요소를 더욱 강화했다는 게 회사 측의 설명이다.

‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’의 최상위 모델인 GLC 400 4MATIC(출력 360㎾, WLTP 기준 예비 산출된 최대 주행거리 713㎞)이 먼저 출시되며, 이어 네 개의 라인업이 추가 공개될 예정이다.

‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’에는 진화된 디자인 언어를 통해 브랜드를 상징하는 새로운 크롬 그릴이 처음 적용됐다. 빛을 발산하는 첨단 기술 작품인 이 아이코닉한 그릴은 브랜드의 얼굴을 재정의하며 위엄과 자신감을 표현한다.

아울러 현대적이고 매혹적인 방식으로 벤츠 중형 SUV의 클래식한 비율을 구현했으며, 조각 같은 숄더 라인과 강조된 휠 아치가 조화를 이룬 역동적인 실루엣은 강력한 존재감을 강조한다.

차량에 탑승하면 완전히 새로운 심리스 MBUX 하이퍼스크린이 고객을 맞이한다. 99.3㎝(39.1인치) 크기의 심리스 MBUX 하이퍼스크린은 지금까지 벤츠 모델에 적용된 스크린 가운데 가장 크다. 이는 162개의 스타 로고가 반짝이는 스카이 컨트롤 파노라믹 루프와 따뜻하고 감각적인 앰비언트 라이트와 어우러져, 안락함과 안전함, 그리고 든든한 동행의 감각으로 표현되는 벤츠 특유의 ‘웰컴 홈’ 경험을 한층 강화했다.

차량 내부에서도 혁신적인 요소가 곳곳에서 눈에 띈다. 먼저 선택 사양으로 제공되는 비건 패키지는 신뢰도 높은 비영리 단체인 비건 소사이어티로부터 공식 인증을 받았다. 이를 통해 벤츠는 공식 인증된 비건 인테리어를 제공하는 세계 최초의 자동차 제조사가 됐다.

이와 함께 ‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’는 더욱 넓어진 실내 공간과 2.4톤에 이르는 견인력 등을 갖췄다. 차량은 기존 내연기관 GLC 대비 84㎜ 길어진 휠베이스, 넉넉한 레그룸 및 헤드룸으로 탁월한 공간감과 편안함을 제공하며, 570ℓ의 여유로운 트렁크와 128ℓ의 프렁크(차량 앞쪽 트렁크)를 통해 넉넉한 적재 용량도 갖췄다.

여기에 비포장도로나 자갈길 주행을 위한 주행 프로그램인 ‘터레인 모드’, 전면 카메라와 외부 미러 카메라의 영상을 결합하여 차량 전방 아래를 가상으로 보여주는 ‘투명 보닛’ 등이 적용됐다.

이와 함께 차량은 인포테인먼트와 자율 주행부터 차량 편의 기능, 충전까지 모든 측면을 통합해 제어하는 인공지능(AI) 기반의 운영체제 ‘MB.OS(Mercedes-Benz Operating System) 슈퍼브레인’을 탑재했다. 이 AI 기반의 슈퍼브레인은 탑승자와 자연스럽게 상호작용하며 유연하고 지능적인 여정을 보장한다.

또한 마이크로소프트와 구글의 인공지능(AI)을 통합한 세계 최초의 차량 내 인포테인먼트 시스템인 4세대 MBUX를 탑재해 인간과 차량 간의 개인화된 경험과 직관적인 상호작용의 새로운 세계를 열어준다.

이 외에도 ‘디 올 뉴 GLC 위드 EQ 테크놀로지’는 새로운 원-박스 브레이킹 시스템을 통해 차별화된 주행 경험을 제공한다. 이 시스템은 회생 제동과 마찰 제동 상황 모두에서 매끄럽고 일관된 감속 성능을 구현하며, 안정적인 제동감을 제공한다. 또한, 외부 카메라, 레이더 센서, 초음파 센서를 활용하는 MB.DRIVE 시스템을 탑재해 최고 수준의 첨단 주행 보조 기능을 제공한다 .

뿐만 아니라 기존 S-클래스에 탑재됐던 지능적인 에어 서스펜션이 더해져 탁월한 승차감을 보장하며, 최대 4.5도에 이르는 후륜 조향각을 통해 더욱 정교한 주행이 가능하다.

GLC의 혁신적인 배터리 시스템은 고도로 통합된 모듈식 아키텍처를 기반으로 하며, 사용 가능 에너지 용량 94㎾h의 리튬이온 배터리를 포함한다. 국가별 사양에 따라 DC 컨버터가 장착돼 400볼트 급속 충전소에서 충전할 수 있다.