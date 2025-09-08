스포트백 모델 출시로 Q5 전 라인업 완성 40 TFSI 콰트로 어드밴스드 등 4개 트림 구성 45 TFSI 콰트로 이상 에어 서스펜션 기본 탑재

[헤럴드경제=서재근 기자] 아우디 코리아가 프리미엄 중형 SUV ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 TFSI 콰트로’를 출시했다고 8일 밝혔다.

‘더 뉴 아우디 Q5’는 아우디가 내연기관과 플러그인 하이브리드 모델을 위해 새롭게 개발한 PPC(Premium Platform Combustion) 기반으로, 세련되고 강렬한 디자인과 정밀한 주행 성능, 직관적인 디지털 인터페이스를 갖춘 프리미엄 중형 SUV다.

‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 TFSI 콰트로’는 ▷40 TFSI 콰트로 어드밴스드 ▷40 TFSI 콰트로 S-라인 ▷45 TFSI 콰트로 S-라인 ▷45 TFSI 콰트로 S-라인 블랙 에디션 총 4가지 트림으로 구성된다.

2.0ℓ 4기통 가솔린 직분사 터보차저 엔진과 7단 S트로닉 자동 변속기, 아우디 사륜구동 시스템 콰트로를 기본 탑재했다. ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TFSI 콰트로’는 최고출력 204마력, 최대토크 34.67㎏.m 이며, ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 45 TFSI 콰트로’는 최고출력 271.9마력, 최대토크 40.79㎏.m의 주행성능을 자랑한다. 복합 연비는 각각 9.8k㎞/ℓ, 9.3㎞/ℓ다.

스포트백 특유의 매끈한 루프라인과 기존 모델 대비 25㎜ 길어진 전장이 만들어내는 날렵한 실루엣을 완성한다. 새로운 아우디 2D 로고와 어우러져, 강렬하고 세련된 외관과 고급감을 한층 강조했으며, S-라인 이상에는 S라인 익스테리어 패키지와 블랙 패키지가 적용됐다.

실내는 스포츠 시트와 운전석 메모리 시트, 앞 좌석 통풍 및 앞∙뒷좌석 열선, 열선 스티어링 휠 등 고급 편의사양을 기본으로 제공한다. 아울러 모든 트림에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이가 기본 적용된다. S-라인 이상에는 10.9인치의 조수석 디스플레이가 추가돼 직관적이고 몰입감 있는 디지털 경험을 제공한다.

이 외에도 전∙후방 주차 보조시스템, 파크 어시스트, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 사이드 어시스트, 프리센스 360도 등 첨단 운전자 보조 시스템을 기본으로 갖췄다. S-라인 이상에는 헤드업 디스플레이, 360° 서라운드뷰 카메라, B&O 3D 프리미엄 사운드 시스템이 탑재되어 편의성과 안전성을 강화했다.

‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 40 TFSI 콰트로’의 가격은 6968만원(이하 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준), ‘더 뉴 아우디 Q5 스포트백 45 TFSI 콰트로’은 8440만원이다.