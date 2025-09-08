세계 최대 모빌리티 전시회 참가 글로벌 패널 업체 중 유일 차량용 OLED 브랜드 ‘드라이브’ 첫 공개

[헤럴드경제=서경원 기자] 삼성디스플레이가 9일부터 14일까지(현지시간) 독일 뮌헨에서 열리는 세계 최대 모빌리티 전시회 ‘IAA 모빌리티 2025’에 글로벌 패널 업체 중 유일하게 참가해 차량용 유기발광다이오드(OLED) 설루션을 대거 공개한다고 8일 밝혔다.

이번 전시에서 삼성디스플레이는 미래 자율주행차 콘셉트의 새로운 ‘디지털콕핏’ 데모(시제품)를 선보인다.

운전자·동승자의 시선과 손길이 닿는 곳마다 다양한 형태의 OLED 디스플레이가 자리하고 있으며, 특히 운전석 앞에 설치된 10.25형 무빙 클러스터 디스플레이는 주행할 때는 계기판 역할을 하다가 정차 시에는 대시보드 아래로 숨길 수 있도록 설계했다.

조수석 전면에는 14.5형과 13.8형 두 제품을 멀티 라미네이션 기술로 일체화한 34형 대화면 ‘CID to PID’ 디스플레이가 자리한다.

PID에 탑재된 OLED에는 삼성디스플레이가 특허 출원한 플렉스 매직 픽셀(FMP)이 적용됐는데, 이는 픽셀을 조정해 옆 사람에게는 보이지 않도록 하는 기술이다.

삼성디스플레이 관계자는 “조수석에서 영상을 시청할 때 운전석 쪽 시야를 막아 주행 방해요소를 원천적으로 차단할 수 있다”며 “AI 기술과 결합하면 차량이 자율주행과 일반적인 주행을 인식해 자동으로 FMP 기능을 조작할 수 있다”고 설명했다.

운전석과 조수석 사이 센터페시아에는 유연한 OLED 장점인 곡면 디자인을 살린 ‘니은(L)’자 형태의 14.4형 ‘플렉시블L’ 디스플레이가 전시된다.

올해 삼성디스플레이는 전시부스 입구에 65형 OLED 3대를 연결한 대형 화면을 설치해 처음으로 차량용 OLED 브랜드 ‘DRIVE™’(드라이브)를 소개한다.

디자인 차별화, 견고한 신뢰성, 지능형 안전 기술, 고품격 화질, 확장형 디스플레이 등 5가지 차별화된 OLED 기술을 바탕으로 차량용 사업을 육성하고 고객 프로모션을 강화하겠다는 의지를 담았다.

고객 대응력 제고를 위해 기술, 소재, 부품 등을 플랫폼화한 ‘리지드 OLED 기반 OTS 설루션’도 처음으로 공개한다.

최소 7형부터 최대 17형까지 다양한 크기의 리지드 OLED 제품 7종을 규격화해 선보이고, 고객이 자신의 니즈에 맞게 제품을 선택하고 조합하면 상품기획과 개발과정을 단축할 뿐만 아니라 비용을 절감할 수 있다.

이 밖에도 프랑스 출신 자동차 디자이너이자 아티스트인 알방 르하이에와 협업해 폴더블, 스트레처블 등을 미래 자율주행차의 인테리어 디자인 렌더링, 미니 LED와의 직접적인 비교를 통해 차량용 OLED의 디자인과 차별화된 화질 성능을 보여주는 ‘업그레이드 투 OLED’ 콘셉트 등으로 관람객들의 발길을 사로잡겠다는 계획이다.

이주형 삼성디스플레이 중소형사업부장(부사장)은 “OLED는 소프트웨어 정의 자동차(SDV)로 진화하고 있는 미래 모빌리티의 디지털 플랫폼으로서 가장 적합한 디스플레이”라며 “글로벌 고객들과 만나 새 브랜드를 소개하고 독보적인 제조 경쟁력을 바탕으로 차량용 OLED 분야에서 선도적인 지위를 지켜 나갈 것”이라고 밝혔다.