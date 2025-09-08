21일까지 글로벌·국내사업부 8개 부문

[헤럴드경제=강승연 기자] 제너시스BBQ 그룹이 오는 21일까지 ‘2025년 경력 사원 채용’을 진행한다고 밝혔다.

이달 1일 열린 창사 30주년 기념 행사에서 윤홍근 회장은 미래 비전과 전략을 발표했다. BBQ는 그 첫 발걸음으로 글로벌과 국내 사업부의 8개 부문에 대한 경력 사원 채용 글로벌 도약에 나선다.

채용은 글로벌 3개 부문, 국내 5개 부문이다. 글로벌은 미국, 캐나다, 필리핀 등 57개국에서 운영되는 매장 관리, 디자인, 메뉴기획 직군을 모집한다. 국내는 마케팅, 마켓센싱, 디자인 시공, 비지니스 매니저, 점포개발 부문에 걸쳐 채용이 이뤄진다. 채용은 서류전형, 실무면접, AI(인공지능)역량검사, 치킨대학 교육 입소 평가 과정을 거친다.

BBQ 관계자는 “이번 채용은 BBQ가 K-푸드 대표 브랜드로 도약하기 위한 중요한 이정표”라며 “역량 있는 글로벌 인재들과 BBQ의 가치를 확산시킬 것”이라고 말했다.