한국인 구금 사태에 두번째 입 열어 “한국과 정말 좋다…방금 협정 체결” “우리에게 없는 전문가 불러 배워야” “한국의견 정확히 알아…검토할 것”

[헤럴드경제=김수한 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 300여명의 한국인 노동자가 체포된 일로 한국과 관계가 나빠지지 않을 것이라고 7일(현지시간) 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 US오픈 테니스대회 남자 결승전 관람을 위해 뉴욕을 방문한 뒤 워싱턴DC 인근 앤드루스 합동기지로 돌아와 ‘이번 사태로 한미 관계가 긴장될 거라고 생각하느냐’는 취재진 질의에 “그렇지 않다. 우리는 한국과 매우 좋은 관계를 갖고 있다”고 답했다.

트럼프 대통령은 이어 “정말 좋은 관계다, 알다시피 우리는 (한국과) 방금 무역 협상을 체결했다”고 말했다.

특히 트럼프 대통령은 “지금 이 나라에 배터리에 대해 아는 인력이 없다면, 우리가 그들을 도와 일부 인력을 (미국에) 불러들여 우리 인력을 훈련시켜 배터리 제조든 컴퓨터 제조든 선박 건조든 복잡한 작업을 할 수 있도록 해야 한다”고 말했다.

그는 그러면서 “우리는 이 전체 상황을 검토할 것”이라며 “우리에게 더는 갖고 있지 않은 산업이 많다. 우리는 인력을 교류해야 한다. 인력을 양성하는 방법은 해당 분야에 능숙한 사람을 불러들여 일정 기간 머물게 하고 도움을 받도록 하는 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 “전문가를 불러들여 우리 국민을 훈련시켜서 그들(미국인)이 직접 할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 한다”고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 이러한 언급은 미국 정부가 한국 기업으로부터 거액의 투자 유치를 해놓고도 막상 미국 내 취업 및 노동이 가능한 비자를 충분히 발급하지 않는 문제에 대해 해결 의지를 밝힌 것으로 풀이된다.

이에 따라 미국에 투자하고 진출한 우리 기업들의 오랜 민원인 미국 비자 문제가 해결될 것으로 기대된다.

트럼프 대통령은 “나는 그들(한국)이 말한 내용을 정확히 이해하고 있기 때문에 이를 검토해보겠다”고 밝혔다.

이번 사태 관련, 트럼프 대통령의 반응은 이번이 두번째다. 그는 단속 다음날인 5일 백악관에서 “내 생각에 그들은 불법 체류자였고, 이민세관단속국(ICE)은 자기 할 일을 한 것”이라고 말했다.

하지만 이번에는 한국 인력의 필요성을 강조했다는 면에서 한국 기업의 미국 투자가 원활히 진행될 수 있도록 비자 문제를 해결하겠다는 의도로 보인다.