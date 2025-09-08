- 117개 연구기관의 우수기술 1,863개 출품…기술이전 협약 체결도 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 특허청(청장 김완기)은 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 등 10개 부처 공동으로 8일 과학기술컨벤션센터(서울 강남구)에서 우수 공공기술의 민간 이전·사업화 촉진을 위한 ‘2025년 범부처 공공기술 이전·사업화 로드쇼’를 개최한다.

이번 행사는 정부 R&D 투자를 통해 창출된 우수 공공기술이 산업계에 성공적으로 이전·사업화되기 위한 기술 공급기관-수요기업 간 만남의 장으로 마련됐다. 각 부처와 주관기관은 정부 R&D를 통해 창출된 공공기술 중 117개 연구개발기관(64개 대학과 51개 공공연구기관, 2개 병원)의 사업화 유망 기술 총 1,863개를 발굴하였고 이를 필요로 하는 기업을 위해 기술이전 상담을 제공하고 설명회를 진행한다.

▶10개 부처 공동 주최…기업-기관간 기술이전 협약식(2건)·의향서(10건) 체결

이번 로드쇼에는 농촌진흥청과 우주항공청이 새로 참여하여 2013년 로드쇼 시작 이래 최다인 10개 부처가 공동으로 주최했다. 사업 주관기관도 역대 최다인 12개 기관으로 구성되어 우수 공공기술의 이전‧사업화를 위한 범정부적 협력 체계를 바탕으로 이번 로드쇼를 마련했다.

또한, 이번 행사에서는 작년과는 다르게 공공기술을 필요로 하는 기업과연구기관간 기술이전 협약식(2건) 및 의향서(10건) 체결도 진행한다.

서울시립대에서 개발한 ‘건축물 내 음향 환경 개선을 위한 흡음재 거치형 천장구조체 및 시공방법’은 흡음재를 천장에 안정적으로 고정하면서도 시공 편의성을 높이는 기술로, 서울시립대는 건축 내장재 전문 기업인 ㈜유창과 해당 기술을 이전하는 협약을 체결한다.

극지연구소에서 지구 온난화 등 기후변화에 대응하기 위해 연구한 ‘예측 기상 인자들을 이용한 연간 식생 변동 예측 방법 및 장치’는 과거의 식생 데이터 등에 기초하여 식물 활동 강도 및 식물 활동 위상을 예측할 수 있는 기술로, 극지연구소는 공조 전문 기업인 ㈜에어컨포유에게 해당 기술을 이전하는 협약을 체결한다.

▶제품·기술 전시 부스 4개 운영 및 ‘지식재산 경영 우수기관’ 12곳 시상

이번 행사에는 제품 및 기술 전시 부스도 총 4개가 운영된다. 전시기술 중 한양대학교가 개발한 ‘시공간 추론 기반 우주교통 관제시스템’은 인공위성이 궤도를 안전하게 유지할 수 있는 충돌 방지 기술로 한양대 김덕수 교수가 연구해 온 기하학과 AI의 융합을 통해 우주의 환경·안보·교통 지도를 시각화하는 기능을 구현했다. 현재는 미 우주군(USSF, United Sates Space Force)에 서비스를 제공하고 있다.

지식재산 창출·활용·경영 역량 등이 우수한 ‘지식재산 경영 우수기관’ 12곳에 대한 시상식도 함께 진행한다. 해당 기관들은 2025년 지식재산 경영진단에 참가한 148개의 대학과 공공연구기관 중 우수한 성과를 인정받아 선정했으며 특허청장상과 특허수수료 납부에 사용할 수 있는 지식재산 포인트를 시상한다.

목성호 특허청 차장은 “10개 부처가 엄선한 우수 공공기술이 이를 필요로 하는 기업을 만나 훌륭한 제품과 서비스로 탄생하기를 기대한다”며 “특허청은 관련 부처 및 기관과의 협력을 바탕으로 특허기술 거래‧사업화 시장을 활성화하기 위한 정책을 확대해 나가겠다”고 말했다.