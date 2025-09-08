[헤럴드경제=강승연 기자] 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비가 이주배경 청소년을 지원하기 위해 사단법인 이주민센터 친구에 1600만원을 전달했다고 8일 밝혔다.

교촌에프앤비, 사단법인 이주민센터 친구, 경희사이버대 3자간 체결된 업무협약(MOU)의 일환이다. 지난 2일 서울시 영등포구 문래동에 있는 서울시글로벌청소년교육센터에서 이뤄진 전달식에는 강창동 교촌에프앤비 커뮤니케이션부문장, 사단법인 이주민센터 친구 윤영환 대표 등이 참석했다.

교촌은 이주배경 인구 증가에 따라 작년부터 다인종 국가로 진입한 국내 사회 변화에 맞춰 이주민센터 친구와 협력하고 있다. 이달부터는 전국 20개 기관 1000명 대상으로 치킨 나눔을 펼친다. 이주배경 청소년과 성인학습자 80명을 ‘교촌에프앤비 본사’와 ‘교촌필방’으로 초청한 기업 탐방 프로그램도 진행한다.

교촌에프앤비 관계자는 “이주배경 청소년이 우리사회의 미래세대 구성원으로 자리잡을 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편 서울시글로벌청소년교육센터는 서울특별시로부터 (사)이주민센터 친구가 위탁받아 이주배경 청소년의 건강한 한국생활 적응을 돕는 청소년 지원기관이다.