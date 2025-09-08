태광 컨소시엄, 우협 선정 인수 전부터 TFT 꾸리고 통합 시너지 검토 포트폴리오 다변화…B2C 기업으로 변신 모색 中공장 중단 등 석화·섬유 비중 축소 서둘러

[헤럴드경제=고은결 기자] 태광그룹이 애경산업의 경영권을 인수한다. 기존 주력 사업이던 석유화학과 섬유의 업황이 나빠진 가운데 화장품 등 유통 사업을 영위하는 애경산업을 통해 본격적으로 사업 재편에 나선다는 구상이다.

8일 업계에 따르면 애경그룹은 애경산업 지분 63% 인수 우선협상자로 태광산업과 티투프라이빗에쿼티, 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄을 낙점한 것으로 알려졌다. 애경산업의 지난 5일 기준 시가총액은 4294억원이다. 경영권 프리미엄을 고려할 때 전체 기업가치는 약 6000억원, 인수가액은 4000억원대 후반인 것으로 알려졌다. 이번 매각 주관사는 삼정KPMG로, 태광 컨소시엄은 연내 주식매매계약(SPA)을 체결하고 거래를 완료할 예정이다.

태광산업은 인수에 본격 뛰어들기 전부터 태스크포스팀(TFT)을 꾸리고, 컨설팅을 통해 인수 후 통합 시너지를 검토해온 것으로 전해진다. 이번 애경산업 인수를 시작으로 신사업 확대와 포트폴리오 다변화에 속도를 낼 전망이다. 태광그룹은 주력인 석유화학과 섬유 업황이 악화하며 미래 생존을 위한 사업구조 재편을 서둘러왔다. 지난 7월에는 이를 위해 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업 인수와 설립에 조단위 자금을 투입하겠다고 밝혔다.

태광산업은 올 2분기 기준 유동자산 2조7126억원, 현금 및 현금성 자산 5039억원을 보유하고 있다. 그러나 석유화학 부문의 불황이 깊어지며 같은 기간 매출 4646억원, 영업손실 189억원으로 적자를 기록했다. 이런 위기에 저수익 사업 중단과 신성장 분야 확보에 집중하고 있다. 현재 애경산업 외에도 태광그룹 계열사 흥국생명은 부동산 자산운용사 1위 이지스자산운용 인수에 도전장을 냈고, 흥국리츠운용은 지난달 코트야드 메리어트 서울 남대문 호텔의 우선협상대상자에 선정됐다.

화장품 분야는 이미 투자 자회사를 설립해 뷰티 관련 기업 등에 투자해왔으며, 관심 업종의 신규 법인 설립도 진행해왔다. 여기에 이어 애경산업까지 품게 되며 B2C(기업 대 고객) 시장 진출에 박차를 가하게 된다. 태광그룹은 계열사로 홈쇼핑도 보유하고 있어 뷰티와 홈쇼핑 라이브 커머스 시너지도 주목된다. 애경산업은 루나, AGE 20’s, 케라시스, 2080 등 대중 브랜드를 갖고 있으며, 국내 유통망과 중국 등 시장으로의 수출 기반도 갖췄다.

태광산업은 동시에 석화·섬유 산업 비중 축소도 속도를 내고 있다. 지난 7월 중순부터는 중국 경쟁사들의 증설과 수요 회복 둔화가 겹치며 중국 스판덱스 공장 가동을 중단했다. 중국 닝샤에서 추진하던 스판덱스 2공장 건설도 멈췄다. 앞서 올해 1월에는 울산 석유 2공장의 프로필렌 생산공장 가동을 중단했고, 석유 3공장의 아세토니트릴과 아크릴 공장도 절반 이상 가동을 멈췄다.

재계에선 애경산업 인수를 기점으로 태광산업의 인수·합병(M&A) 행보가 활발해질 것이란 관측도 나온다. 태광은 2000년대 들어 이호진 전 태광그룹 회장의 공격적 M&A로 케이블TV·홈쇼핑·금융업을 아우르는 대기업으로 몸집을 키웠다. 그러나 각종 사법리스크로 10여년간 투자 시계가 멈춘 상황이다. 최근 그룹 차원에서 적극 M&A에 나서며 일각에선 이 전 회장의 경영 복귀가 임박한 것 아니냐는 분석도 나온다.