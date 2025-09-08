WSJ “자발적 출국이냐, 추방이냐 문제 남아” 추방될 경우 최소 수년간 美입국 제한 美당국, 아무 언급 없어...“구금관련 형사절차는 미진행”

[헤럴드경제=김수한 기자] 한국 정부가 미국 정부와 미 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 공장 건설현장에서 체포된 한국인 300여명 석방에 합의했다고 밝혔지만, 미 당국은 이에 침묵하고 있다고 미 경제지 월스트리트저널(WSJ)이 7일(현지시간) 보도했다.

WSJ는 “한미간 억류 한국인 석방에 대한 논의는 끝났다”는 강훈식 대통령실 비서실장의 말을 전하면서 “강 실장은 몇가지 행정 절차는 남았지만, 한국에서 미국으로 전세기가 보내져 억류된 한국인들을 귀환시킬 것이라고 말했다”고 전했다.

신문은 이 내용을 온라인판 최상단에 배치하고 높은 관심을 반영했다.

그러면서 미 국무부에서는 이 문제와 관련해 아무런 언급을 하지 않았다고 전했다.

신문은 “아직 해결되지 않은 문제는 억류된 한국인들을 자발적으로 출국시키느냐, 강제 추방하느냐”라며 “만약 이들이 추방될 경우 최소 수년간 미국 입국이 금지될 수 있다”는 한미 관계자의 말을 덧붙였다.

아울러 이날까지 미 당국이 이번 건과 관련해 형사 절차를 진행하지는 않고 있다고 덧붙였다.

한편, 현재 미 조지아주 이민당국 구금시설에 있는 한국인 근로자 300여명은 이르면 오는 10일(현지시간) 한국행 전세기를 탈 것으로 보인다고 조기중 워싱턴 총영사는 밝혔다.

구금된 한국민에 대한 영사 지원을 총괄하고 있는 조 총영사는 7일 오후 조지아주 포크스턴의 미 이민세관단속국(ICE) 구금시설에서 취재진과 만나 이들의 귀국 시점에 대해 “수요일(10일) 정도로 생각하고 있다”고 말했다.

정부가 마련한 전세기는 포크스턴 구금시설에서 차로 50분가량 떨어진 플로리다주 잭슨빌 국제공항에서 출발할 것으로 예상된다.

조 총영사는 “전세기 운용과 관련해 기술적으로 협의해보니 제일 가까운 거리에 있는 공항이 잭슨빌 공항이라고 한다”고 말했다.

애틀랜타 총영사관 등 주미 한국 공관에 소속된 외교부 당국자들은 전날에 이어 이날도 포크스턴 ICE 시설에서 구금 직원과 면담을 진행했다. 여성 직원들은 여성 전용 별도 구금 시설에서 구금 중인 것으로 전해졌다.

미 이민 당국은 지난 4일 조지아주 엘러벨의 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장 건설 현장에 대한 이민 단속 작전을 벌여 한국인 300여명을 포함해 475명을 체포·구금했다.