은평구 초등학생 대상 오는 26일까지 접수... 예선 심사 및 본선 대회를 거쳐 수상자 최종 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지역 초등학생을 대상으로 ‘제26회 은평구 어린이 동요대회’를 개최하고 오는 26일까지 참가자 신청을 받는다.

11월 8일에 열리는 ‘은평구 어린이 동요대회’는 올해로 26회를 맞이한다. 이 대회는 어린이에게 꿈과 열정을 발휘할 기회를 제공하고 건강한 미래 인재로서의 성장에 이바지하기 위해 은평구 아동위원협의회에서 주관해 온 은평구의 유서 깊은 행사이다.

대회는 예선과 본선으로 진행되며, 예선으로 학년 부문별 동영상 심사를 거쳐 본선 진출자 총 46팀을 선발한다. 본선 진출자는 11월 8일 은평문화예술회관 공연장에서 경연을 벌인다.

참가는 은평구 초등학생이면 누구나 가능하다. 참가하려면 8일부터 오는 26일까지 신청서, 개인정보 제공 동의서, 동요 1절을 노래한 동영상을 이메일로 제출하면 된다.

자세한 내용은 은평구청 누리집 내 구민참여, 신청접수광장, 은평구 어린이 동요대회 게시판을 통해 확인하면 된다.

김미경 은평구청장은 “이번 대회가 우리 은평구 아이들이 각자의 재능을 맘껏 발휘할 수 있는 무대가 되기를 바란다”며 “앞으로도 아동들이 멋진 재능을 무럭무럭 키워갈 수 있도록 다양한 무대를 마련해 아동이 행복한 은평을 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다.