[헤럴드경제=신동윤 기자] 정구용(鄭求龍) 한국상장회사협의회 회장 겸 인지그룹 회장이 지난 6일 별세했다. 향년 80세. 사인은 지병에 따른 합병증으로 전해졌다.

고졸 경리사원으로 시작해 연매출 수천억원대의 기업을 키워낸 ‘고졸 신화’로 유명한 고인은 1963년 충북 옥천상고를 졸업한 뒤 현대자동차와 아시아자동차 등에서 직장 생활을 하다 1978년 공화금속을 창업했다.

자동차 벨트 부품 등을 생산하던 이 공장은 인지컨트롤스의 모태가 됐고 인지컨트롤스는 꾸준히 성장해 작년 기준 4358억원의 매출을 내는 기업으로 거듭났다.

이 과정에서 고인은 한국무역협회 부회장, 한국중견기업연합회 부회장, 한국상장회사협의회 부회장 등을 역임했고, 2014년 이후 상장회사협의회 회장을 무려 4차례나 연임하며 국내 상장사들의 목소리를 대변해 왔다.

빈소는 가톨릭대학교 서울성모병원장례식장에 마련됐다. 장례는 가족장으로 진행되며 발인은 9일이다.

유가족 측은 “조문과 조화, 조의금은 정중히 사양하오니 마음으로 함께 해 주시면 큰 위로가 되겠다”라는 입장을 밝혔다.