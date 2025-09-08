유턴 입학생 25% ‘4명 중 1명꼴’ 자유전공제·외국인 조건부 입학 등 입시제도 유연화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 2026학년도 신입생 모집에 나섰다.

반도체 등 신산업 분야 학과를 대거 신설·개편하고, 외국인 유학생 입학 기준을 완화하는 등 산업 수요 변화에 맞춰 기술 인재 양성에 속도를 내고 있다.

폴리텍대학은 8일부터 전국 28개 캠퍼스 169개 학과에서 총 5630명의 2년제 학위과정 신입생을 선발한다고 밝혔다. 원서 접수는 내년 1월 16일까지 진행된다.

특히 폴리텍대학의 특징은 ‘유턴 입학생’ 증가세다. 올해 신입생 가운데 다른 대학 재학·졸업 후, 혹은 직장 생활을 하다 전공 전환을 위해 다시 입학한 비율이 25.2%로, 5년 연속 상승하며 4명 중 1명꼴을 차지했다.

산업 현장 맞춤형 학과 개편도 속도를 내고 있다. 2025학년도에 20개 학과를 신설한 데 이어, 내년도에는 반도체·신산업 분야 6개 학과를 새로 열고 전통산업 고도화 및 신기술 전환을 위해 25개 학과를 개편한다. 전기·기계·자동차·자동화·설비 등 실무 연계 학과는 높은 경쟁률을 기록하고 있다.

입시 제도 역시 유연해진다. 경북 영천 로봇캠퍼스는 ‘자유전공(계열)’ 모집을 시범 도입해 학생들이 입학 후 전공을 선택할 수 있게 했다. 이 제도는 향후 다른 캠퍼스로 확대될 예정이다. 또 외국인 유학생 입학 조건도 완화해, 기존 TOPIK 3급 이상에서 캠퍼스별로 2급 이상 또는 관련 교육과정 이수자를 대상으로 조건부 입학을 허용한다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “변화하는 산업에 빠르게 대응하고, 실질적인 취업 성과로 이어지는 교육을 통해 청년들이 기술로 새로운 길을 찾을 수 있도록 지원하겠다”며 “다시 시작하려는 누구에게나 열려 있는 대학이 될 것”이라고 말했다.