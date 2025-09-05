日문엑스, 창업3년 韓 ‘하이퍼’ 인수 스몰딜 확산, 산업생태계 활력 촉매

겉으론 잔잔해 보여도 시장 한 켠에는 반짝이는 보석이 자리합니다. 사각지대에도 주목해본다면 알짜 회사에 투자할 기회를 잡을 수 있습니다. 브릿지코드의 시선에서 살펴본 중소·중견기업 인수·합병(M&A) 트렌드 소식을 띄웁니다. <편집자주>

커머스의 판이 바뀌고 있다. 이제 자본과 유통망, 대규모 조직력은 더 이상 절대적인 경쟁력이 아니다. 작은 팀이 만든 브랜드가 시장의 거인을 뛰어넘는 사례가 속속 등장하고 있으며, 이 변화는 커머스 시장을 넘어 인수·합병(M&A)의 룰까지 새롭게 쓰고 있다.

▶하이퍼, 창업 3년 만에 글로벌 무대로=2025년 일본 문엑스(MOON-X)는 한국의 욕실 위생 브랜드 하이퍼(Hyfer)를 인수했다. 하이퍼는 전통적인 의미의 ‘강한 회사’와는 거리가 멀었다. 설립된 지 3년밖에 되지 않았고, 외부 투자 이력도 없었으며, 제품군도 제한적이었다.

그러나 문엑스가 주목한 지점은 뚜렷했다. ▷‘욕실도 취향의 일부’라는 메시지를 담은 브랜딩 ▷감각적인 UX와 미니멀한 디자인 ▷올리브영·무신사·자사몰을 기반으로 형성된 MZ세대 팬덤 등이 바로 그것이다. 하이퍼는 단순한 위생용품이 아니라 라이프스타일 세계관을 제안하는 브랜드였다. 문엑스는 여기에 자본·글로벌 공급망·마케팅 인프라를 더하면 한층 더 큰 성장이 가능하다고 판단했다.

▶사업양수도, 속도와 유연성을 택하다 =이번 거래에서 문엑스는 흔히 쓰이는 지분인수 대신 사업양수도 방식을 택했다. 하이퍼의 진짜 자산은 브랜드·고객·콘텐츠였으며, 과거 재무·계약·납품 이력은 승계할 필요가 없었다. 이를 통해 문엑스는 불확실성을 최소화하면서 거래 속도를 높였고, 하이퍼는 브랜드를 분리해 새로운 도전을 이어갈 기회를 확보했다.

통상 사업양수도는 창업자의 자금회수(엑시트)를 전제로 하지만 이번 사례는 달랐다. 창업자 2인은 인수 후에도 브랜드 운영을 지속하며, 제품 개발·콘텐츠·커뮤니케이션을 주도한다. 핵심에는 성과가 커질수록 창업자 보상도 커지는 성과연동(Earn-Out) 구조가 있었다. 창업자들은 이렇게 말했다. “우리는 단순히 회사를 매각한 것이 아니다. 자본과 스케일업이 필요한 단계에서 글로벌 성장 파트너를 찾는 전략적 선택이었다.”

▶작은 브랜드 M&A, 왜 중요한가=M&A는 흔히 대기업의 전유물로 여겨지지만, 하이퍼 사례처럼 작은 브랜드의 인수가 늘어날수록 시장은 달라진다. 기업공개(IPO)만이 유일한 출구로 여겨졌던 중소 브랜드들에게 M&A는 현실적이고 전략적인 엑시트 경로가 된다. 거래가 축적될수록 선례가 형성되고, 중소·중견기업들도 자연스럽게 인수·매각의 길을 걸을 수 있다. 소규모 M&A, 이른바 ‘스몰딜’은 생태계 전체의 활력을 높이는 촉매제가 된다.

문엑스의 하이퍼 인수가 던지는 메시지는 분명하다. 브랜드의 가치는 외형이 아닌 스토리와 팬덤에서 나온다. 인수는 더 이상 지배가 아니라 파트너십이다. 그리고 M&A는 출구가 아니라 확장의 입구다. 창업 3년 만에 글로벌 인수에 성공한 하이퍼는, 작은 브랜드도 국경을 넘어 성장의 주인공이 될 수 있음을 증명했다.