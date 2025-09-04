구체적 시간은 확인되지 않아 경제 협력 확대 등 논의 김 위원장, 평양 떠난 것으로 알려져

[헤럴드경제=안세연 기자] 6년여 만에 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장이 4일 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마쳤다.

중국 관영 중국중앙TV(CCTV)는 이날 오후 8시쯤(현시지각) 김 위원장이 시 주석과 정상회담을 진행했던 인민대회당을 떠났다고 보도했다.

정상회담은 1시간에서 2시간 가량 진행된 것으로 추정된다. 구체적으로 몇 분간 진행됐는지, 만찬을 겸했는지 등은 확인되지 않고 있다. 김 위원장이 곧바로 귀국을 위해 평양으로 향했을 가능성도 있다.

CCTV와 신화통신 등 중국 관영매체는 양국 간 정상회담이 곧 열린다는 소식과 “진행했다”, “종료했다” 등 내용을 실시간 생중계 수준으로 전했다. 이들 매체 보도 직전 김 위원장의 의전차량 행렬이 이날 오후 5시 45분께 인민대회당으로 이동하는 모습이 연합뉴스에 의해 포착됐다.

양측은 이날 오후 약 6시께부터 회담을 개최한 것으로 알려진다. 북중 정상회담은 지난 2019년 6월 시 주석이 북한을 국빈 방문한 계기에 이뤄진 제5차 정상회담 후 약 6년 만이다. 두 정상은 경제 협력 확대, 고위급 교류 심화 등을 논의한 것으로 보인다.

앞서 이번 회담과 관련해 중국 외교부 측은 “중국은 북한과 함께 전략적 소통을 강화하고, 긴밀한 교류와 협력을 강화하며, 국정 운영 경험을 심화하고, 각자의 사회주의 사업과 전통적인 우호 협력 관계를 지속적으로 발전시키기를 원한다”고 밝혔다.